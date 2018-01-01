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Деми Мур закрутила лесбийский роман: фото избранницы актрисы

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Голливудская актриса Деми Мур встречается со стилисткой из Сербии: узнай подробности.
Деми Мур закрутила лесбийский роман
Деми Мур закрутила лесбийский роман
gettyImages.com

Известная актриса Деми Мур уже два года встречается со стилисткой из Сербии Машей Мандзукой.

Об этом пишут как американские, так и сербские СМИ. Деми мур старше сво

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Судя по всему, отношения сложились серьезные, так как женщины вместе воспитывают дочь сербки — двухлетнюю Руми. В своем автомобиле Lexus Деми установила детское кресло — специально для малышки. Источник Radar Online утверждает:

Деми — практически вторая мама для Машиного ребенка.

Больше всего времени возлюбленные проводят в США. Трижды разведенная Деми уже познакомила стилистку со своими тремя взрослыми дочерьми от брака с Брюсом Уиллисом — 30-летней Румер, 27-летней Скаут и 24-летней Таллулой. Более того, прошлое рождество они провели все вместе на курорте в Айдахо. У самой Маши, помимо двухлетней Руми, есть еще пятилетний сын.

Напомним, украинская певица Настя Каменских показала свою маму. Как выглядит женщина, смотри здесь.

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Теги: Деми Мур, Маша Мандзука, фото, новости, шоу-биз
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