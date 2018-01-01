Деми Мур закрутила лесбийский роман: фото избранницы актрисы
Известная актриса Деми Мур уже два года встречается со стилисткой из Сербии Машей Мандзукой.
Об этом пишут как американские, так и сербские СМИ. Деми мур старше сво
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Судя по всему, отношения сложились серьезные, так как женщины вместе воспитывают дочь сербки — двухлетнюю Руми. В своем автомобиле Lexus Деми установила детское кресло — специально для малышки. Источник Radar Online утверждает:
Деми — практически вторая мама для Машиного ребенка.
Больше всего времени возлюбленные проводят в США. Трижды разведенная Деми уже познакомила стилистку со своими тремя взрослыми дочерьми от брака с Брюсом Уиллисом — 30-летней Румер, 27-летней Скаут и 24-летней Таллулой. Более того, прошлое рождество они провели все вместе на курорте в Айдахо. У самой Маши, помимо двухлетней Руми, есть еще пятилетний сын.
Напомним, украинская певица Настя Каменских показала свою маму. Как выглядит женщина, смотри здесь.
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