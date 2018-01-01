Фронтмен Epolets представил дебютный релиз сольного проекта Мауглi

Фронтмен Epolets Паша Вареница решился на смелый эксперимент: узнайте, что из этого вышло.

В своем новом сольном проекте Мауглi Паша Вареница объединил отвязные гитарные ритмы и прилипчивые дэнс-мелодии.

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Его лирический герой – безрассудный, но обаятельный прожигатель жизни. Музыка, под которую хочется танцевать и расслабляться. «Для меня этот проект словно отпуск от тяжелых мыслей», – говорит Паша. В открывающей ЕР протестной и мощной «Середнiй Палець» он словно стряхивает с себя груз обыденности и уходит в отрыв. Если Drink, то в шумной компании друзей. Если Dance, то до самого утра. Если Sex, то в порыве животной страсти. Сам Паша признается:

Эти песни – настоящие саундтреки моей жизни! Типичная тусовка в Киеве. Ты начинаешь вечер на Подоле в каком-то хипстерском баре, потом едешь в Atlas на концерт суперизвестной британской инди-рок группы. Каким-то образом оказываешься на ЮБК, а утром просыпаешься у друзей на Позняках.

«Двигайся в такт» продолжает общее настроение релиза. Меняется лишь место действия:

Это жаркие тропические танцы на пляже в Одессе. Когда тобой руководит страсть, легкий алкоголь и музыка диджея.

Наконец, набирающий обороты хит радиостанций «Тиц Тиц Тиц», который стал пилотным синглом ЕР:

История про парня, который приходит в клуб в поисках секса, но вместо этого находит там свою любовь.

По словам музыканта, проект Мауглi будет существовать параллельно с группой Epolets:

В группе нет никаких проблем! Как бы этого не хотели некоторые наши хейтеры. Мы продолжаем вместе работать над музыкой. Но теперь я точно знаю, чем смогу занять свое свободное время. Мауглi– это еще одна часть меня.

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Стоит напомнить, что в конце октября Epolets дали большой сольный концерт в клубе Atlas – первый в 2018 году. Epolets известны как один из лучших живых составов украинской рок-сцены. За последние несколько лет группа дала более 200 концертов. В дискографии группы 4 номерных альбома.