Деми Ловато появилась на публике впервые после передозировки

Американская певица Деми Ловато выписалась из реаблитиационной клиники.

Популярная певица Деми Ловато, которую госпитализировали в конце июля из-за передозировки наркотиками, выписалась из реабилитационного центра и впервые появилась на публике.

Почти сразу после выхода из клиники певица попала в объективы папарацци, находясь на свидании с 30-летним дизайнером Генри Леви в одном из ресторанов района Беверли-Хиллз. Об этом передает американский таблоид TMZ.

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Пара познакомилась несколько лет назад в реабилитационном центре, сейчас они помогают друг другу оставаться “чистыми“ - не употреблять алкоголь и наркотики. Как рассказал инсайдер из близкого окружения певицы, она “была счастлива, улыбалась и смеялась за ужином“.

Кроме того, Левато вернулась в Instаgram, где показала фото с выборов в американский конгресс. Снимок стал первой публикацией исполнительницы после трехмесячной реабилитации.

Проблемы с наркотиками у 25-летней Ловато начались еще в юности. Весной она отметила шесть лет “трезвости“. В своем недавнем видео она призналась, что плотно подсела еще в 17 лет.

В июне 2018 года вышла песня Sober, в которой певица намекнула на то, что снова употребляет психоактивные вещества. В песне присутствует строчка “Мама, мне так жаль, но я больше не трезва“.

Напомним, журнал Billboard назвал “Женщину года“. Кто стал ею в 2018 году, читай здесь.