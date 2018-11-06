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Деми Ловато появилась на публике впервые после передозировки

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Американская певица Деми Ловато выписалась из реаблитиационной клиники.
Деми Ловато появилась на публике впервые после передозировки
Деми Ловато появилась на публике впервые после передозировки
gettyImages.com

Популярная певица Деми Ловато, которую госпитализировали в конце июля из-за передозировки наркотиками, выписалась из реабилитационного центра и впервые появилась на публике.

Почти сразу после выхода из клиники певица попала в объективы папарацци, находясь на свидании с 30-летним дизайнером Генри Леви в одном из ресторанов района Беверли-Хиллз. Об этом передает американский таблоид TMZ.

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Пара познакомилась несколько лет назад в реабилитационном центре, сейчас они помогают друг другу оставаться “чистыми“ - не употреблять алкоголь и наркотики. Как рассказал инсайдер из близкого окружения певицы, она “была счастлива, улыбалась и смеялась за ужином“.

Кроме того, Левато вернулась в Instаgram, где показала фото с выборов в американский конгресс. Снимок стал первой публикацией исполнительницы после трехмесячной реабилитации. 

Проблемы с наркотиками у 25-летней Ловато начались еще в юности. Весной она отметила шесть лет “трезвости“. В своем недавнем видео она призналась, что плотно подсела еще в 17 лет.

В июне 2018 года вышла песня Sober, в которой певица намекнула на то, что снова употребляет психоактивные вещества. В песне присутствует строчка “Мама, мне так жаль, но я больше не трезва“.

Напомним, журнал Billboard назвал “Женщину года“. Кто стал ею в 2018 году, читай здесь.

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Теги: Деми Ловато, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Продюссэр  (аноним)  07.11.2018, 17:35
Оценка:  0
Продюссэр
Греба н ная наркоманка, нафиг о ней писать?
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