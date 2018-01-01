Imagine Dragons выпустили новую песню Bad Liar: слушать хит

Коллектив Imagine Dragons порадовал поклонников новым треком: где его можно послушать.

Американская группа Imagine Dragons, которая в конце августа впервые выступила в Киеве, презентовала новую лирическую песню под названием Bad Liar.

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Композиция уже была опубликована на YouTube-канале коллектива. За первые сутки композиция собрала больше 2,2 млн прослушиваний и стала интернет-хитом.

Песня входит в новый студийный альбом группы Origins, релиз которого состоится 9 ноября. Всего пластинка включает 12 треков.

Слушай трек Bad Liar группы Imagine Dragons здесь:

К слову, совсем недавно Imagine Dragons презентовали еще две песни - Zero и Machine.

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