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Imagine Dragons выпустили новую песню Bad Liar: слушать хит

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Коллектив Imagine Dragons порадовал поклонников новым треком: где его можно послушать.
Imagine Dragons выпустили новую песню Bad Liar: слушать хит
Imagine Dragons выпустили новую песню Bad Liar: слушать хит
gettyImages.com

Американская группа Imagine Dragons, которая в конце августа впервые выступила в Киеве, презентовала новую лирическую песню под названием Bad Liar.

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Композиция уже была опубликована на YouTube-канале коллектива. За первые сутки композиция собрала больше 2,2 млн прослушиваний и стала интернет-хитом.

Песня входит в новый студийный альбом группы Origins, релиз которого состоится 9 ноября. Всего пластинка включает 12 треков.

Слушай трек Bad Liar группы Imagine Dragons здесь:

К слову, совсем недавно Imagine Dragons презентовали еще две песни - Zero и Machine.

Напомним, украинская певица Настя Каменских показала свою маму. Как выглядит женщина, смотри здесь.

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Теги: Imagine Dragons, новости, видео, шоу-биз
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