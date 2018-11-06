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Настя Каменских показала свою маму

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Украинская певица Настя Каменских трогательно поздравила маму с днем рождения.
Настя Каменских показала свою маму
Настя Каменских показала свою маму
instagram.com/kamenskux

6 ноября мама украинской исполнительницы Насти Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, отметила свой день рождения.

Артистка трогательно поздравила мать с праздником, опубликовав в своем Instagram-аккаунте их общее селфи с такой подписью:

Лидочка! Малышка моя любимая! С днём рождения! Ты такая прикольная Мама! И самая красивая! Я хочу, чтобы ты была здоровенькая, а все остальное мы с тобой сделаем

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Отметим, что мама Насти - Лидия Петровна Каменских, тоже артистка. Женщина пела в составе Национального  академического народного хора имени Григория Веревки.

Напомним, голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович показала свою подросшую дочь. Как сейчас выглядит 11-летняя малышка, смотри здесь.

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Теги: Настя Каменских, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  07.11.2018, 14:46
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pусский
Я дивно проперделся!
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