Настя Каменских показала свою маму
6 ноября мама украинской исполнительницы Насти Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, отметила свой день рождения.
Артистка трогательно поздравила мать с праздником, опубликовав в своем Instagram-аккаунте их общее селфи с такой подписью:
Лидочка! Малышка моя любимая! С днём рождения! Ты такая прикольная Мама! И самая красивая! Я хочу, чтобы ты была здоровенькая, а все остальное мы с тобой сделаем
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Отметим, что мама Насти - Лидия Петровна Каменских, тоже артистка. Женщина пела в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.
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