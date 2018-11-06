Настя Каменских показала свою маму

Украинская певица Настя Каменских трогательно поздравила маму с днем рождения.

6 ноября мама украинской исполнительницы Насти Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, отметила свой день рождения.

Артистка трогательно поздравила мать с праздником, опубликовав в своем Instagram-аккаунте их общее селфи с такой подписью:

Лидочка! Малышка моя любимая! С днём рождения! Ты такая прикольная Мама! И самая красивая! Я хочу, чтобы ты была здоровенькая, а все остальное мы с тобой сделаем

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Отметим, что мама Насти - Лидия Петровна Каменских, тоже артистка. Женщина пела в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

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