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"МастерШеф-8": на проект вернулись звезды 7 сезона

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Миша Грушевский, Пава, Вова Троцкий - эти и другие имена седьмого сезона «МастерШеф» на канале СТБ навсегда запечатлены в истории проекта, и, конечно, в сердцах его зрителей.
МастерШеф-8: эфир от 7.11.2018 где смотреть онлайн, фото
МастерШеф-8: эфир от 7.11.2018 где смотреть онлайн, фото
пресс-служба канала СТБ

В среду, 7 ноября, участники седьмого сезона вернутся на проект «МастерШеф». Эта новость очень обрадует команды, ведь они тоже учились на их ошибках и тоже стали их преданными фанатами.

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Команды должны приготовить изысканное меню из трех закусок, трех основных блюд и трех десертов. А накормить нужно будет 17 человек. Получается, что каждой команде за 2,5 часа нужно приготовить 153 блюда.

 

Участники 7 сезона
Участники 7 сезона
пресс-служба канала СТБ

 

Красные решили готовить фуагра с грушевым гелем, фаршированные бейби-кальмары, ростбиф с малиновым соусом, фрикасе из кролика с тальятелле, говяжий медальон с винно-вишневым соусом и полентой, стейк из тунца с аспарагусом и соево-имбирным соусом, шоколадный чизкейк, цитрусовый сабле бретон с апельсиновым гелем, муссовый десерт десерт «два шоколада» с манго.

Синие придумали другое меню: мидии с сырно-сливочным соусом, фуагра с яблочным конфитюром, креветки с соусом велюте, тунец с карамелизированной спаржей и ореховым соусом, утиная грудка с апельсином, говяжий медальон с пюре из селеры, лимонно-базиликовый мусс, крем-дипломат с ягодами, профитроли с орехово-шоколадным шанти.

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Участникам предстоит как следует постараться, чтобы доказать: восьмой сезон ничуть не хуже седьмого.

Кто впечатлит звезд седьмого сезона, а кто отправится на битву черных фартуков, зрители увидят 7 ноября в 20:00 на канале СТБ. 

Напомним также, что Даша Трегубова снимается в детективном сериале.

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Теги: МастерШеф-8, МастерШеф, новости, новый эфир, новый выпуск, анонс, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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