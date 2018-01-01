Даша Трегубова снимается в детективном сериале

Starlightfilms снимает украиноязычную детективную мелодраму с Дашей Трегубовой в главной роли, которую зрители телеканала СТБ увидят уже в следующем году.

Рабочее название детективного сериала с Дашей Трегубовой - «Ребенок на дороге». Шоураннер проекта Дмитрий Кицай говорит о нем так:

Украинские женщины-детективы последнее время зрителям не встречались. Наша героиня – успешный следователь. Несмотря на личную трагедию, о которой она узнает в начале сериала, ей нужно продолжать работать, помогать другим людям, находить преступников. Даша Трегубова справится с этой задачей отлично. У нее в фильмографии было много героинь-стерв, но в душе она другая. Эта роль – про то, какая Даша на самом деле.

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По сюжету, следователь Анна Киреева успешна в профессии и несчастлива в личной жизни. Ее многолетний брак дает трещину, когда она узнает, что не может родить ребенка. Мать мужа подбивает сына на развод, поскольку семье нужен наследник. На фоне семейной драмы Анна расследует причины загадочной аварии, в которой остался в живых только 7-месячный ребенок. Пытаясь выяснить, живы ли родители девочки, Анна не замечает, как сама привязывается к ней.

Сама Даша Трегубова описывает свою роль так:

Моя героиня Анна - это типаж, который я обожаю: сильная, умная женщина, но с серьёзной внутренней драмой, которая делает ее в чем-то очень уязвимой и ранимой. После множества стервозных антагонисток, которых я сыграла, эта роль мне безумно нравится и, честно говоря, очень близка. При этом у нас не просто мелодрама, где женщина постоянно страдает под гнетом сложных обстоятельств и борется за свое счастье. Здесь интересная история с хорошим детективным сюжетом. И сам по себе персонаж – не слабая несчастная женщина. Анна старается справиться со своими проблемами самостоятельно. И, конечно же, борется за любовь.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов по 47 минут, посвященных четырем историям-расследованиям. Съемки в Киеве продлятся два месяца.

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В главных ролях: Даша Трегубова, Владимир Филатов, Владимир Захаренков, Инга Нагорная, Любовь Тимошевская, Жан Селезнев и др.

Автор сценария – Леся Волошин

Режиссер-постановщик – Александр Сальников

Оператор-постановщик – Максим Мельник

Художник-постановщик – Иван Степаненко

Продюсер – Егор Малыхин

Шоураннер – Дмитрий Кицай

Тарелка пресс-служба канала СТБ

Премьера сериала ожидается в 2019 году на телеканале СТБ.

Напомним также, что украинский фильм установил уникальный рекорд.