Billboard назвал "Женщину года"

"Женщиной года" в 2018 году по версии авторитетного издания Billboard стала известная певица: узнай ее имя.

Журнал Billboard назвал победительницу в номинации "Женщина года" в 2018 года.

Ею стала известная американская певица Ариана Гранде.

Вице-президент по контенту Billboard Росс Скарано объяснил такой выбор тем, что она "последовательно отстаивае себя и свои решения в мире, который «зачастую негостеприимен» к таким "несгибаемым женщинам". Также, по словам Скарано, у Гранде есть "мужество" и она в данный момент записывает "лучшую музыку в своей карьере".

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Свою награду Ариана получит на 13-й ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря.

В 2017 году "Женщиной года" по версии Billboard стала молодая певица Селена Гомес.

Ариана Гранде — 25-летняя американская актриса и певица. Она начала карьеру в 2008 году с бродвейского мюзикла "13". Музыкальная карьера Гранде началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу "Виктория-победительница", а в 2013 году уже выпустила свой дебютный альбом Yours Truly. В ноябре 2016 года певица была удостоена престижной музыкальной премии American Music Awards в главной номинации "Артист года".

Помимо музыки, Гранде активно занимается общественной деятельностью. В начале этого года она приняла участие в акции "Марш за наши жизни", которая была направлена против участившихся в США инцидентов со стрельбой. В своих социальных сетях певица неоднократно выступала в том числе за гендерное равенство и защиту афроамериканцев от произвола со стороны полиции.

После теракта на "Манчестер-Арене", произошедшего 22 мая 2017 года после выступления исполнительницы, Гранде помогла организовать благотворительный концерт One Love Manchester, который собрал более 23 миллиона долларов для помощи жертвам и их семьям.

Напомним, британская актриса Эмилия Кларк впервые появилась на публике с новым бойфрендом.