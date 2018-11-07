Сергею Бабкину - 40: как певец отмечает день рождения
7 ноября украинскому певцу, участнику группы “5'nizza“ Сергею Бабкину исполнилось 40 лет.
За последний год он собрал множество заслуженных наград, дал более 150 концертов и квартирников. Кроме того, Бабкин играет в большом кино и в театре, и при этом самым ценным в его жизни остается семья.
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Свой день рождения артист также проведет на сцене.
В то же время его поклонники запустили флешмоб, в котором призывают записать видео своих танцев под песни Сергея и публиковать под хештегом #babkinday.
Сегодня День рождения у нашего любимого @babkin_official ! 40 лет не отмечают , но мы хотим делать этот день незабываемым для именинника, по этому предлагаем присоединиться к флешмобу #babkinday и выложить свой танец под любимую песню С.Бабкина. Давай! Отмечай! #babkin_fan #babkinday
У нас настоящий #babkinday! Сегодня нашему вдохновителю, истинному музыканту, актеру, большому Артисту исполняется 40 ❤️ @babkin_official хоть и не празднует дни рождения уже давно, мы все равно хотим создать ему праздник, поэтому присоединяйтесь и выкладывайте свои поздравления с хеш-тегом #babkinday во все соц. сети! Наша команда имеет честь сотрудничать и создавать вместе с таким уникальным человеком. Каждый день для нас - это наслаждение и вдохновение, поэтому мы желаем не изменять себе и осуществлять все светлое, что рождается в голове Гения. Любим и безумно ценим! #сергейбабкин #сергійбабкін #YULA
Присоединились к поздравлениям и подопечные Бабкина в вокальном проекте "Голос країни".
Папка @babkin_official 🤗 , в этот День желаю, шлю, пророчу))) , канешна, самых теплых пожеланий, самых настоящих людей в близком окружении, ваша семья - любовь, и мы так благодарны, что тоже частичка этой любви. Спасибо!!! Ваша зараза ☺ #babkinday #командабабкіна #мисспевица #голоскраїни #голоскраїни2018 #thevoice #thevoice2018 #goloskrainy @goloskrainy_official
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