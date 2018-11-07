Сергею Бабкину - 40: как певец отмечает день рождения

В среду, 7 ноября, украинский музыкант Сергей Бабкин отмечает свой юбилей.

7 ноября украинскому певцу, участнику группы “5'nizza“ Сергею Бабкину исполнилось 40 лет.

За последний год он собрал множество заслуженных наград, дал более 150 концертов и квартирников. Кроме того, Бабкин играет в большом кино и в театре, и при этом самым ценным в его жизни остается семья.

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Свой день рождения артист также проведет на сцене.

В то же время его поклонники запустили флешмоб, в котором призывают записать видео своих танцев под песни Сергея и публиковать под хештегом #babkinday.

Присоединились к поздравлениям и подопечные Бабкина в вокальном проекте "Голос країни".

Напомним, украинский фильм "Скажене весілля" установил уникальный рекорд. Подробности читай здесь.