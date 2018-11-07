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"Модель XL": кто победил во 2 сезоне

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Во вторник, 6 ноября, состоялся финал второго сезона шоу "Модель XL": узнай, кто стал победительницей.
"Модель XL": кто победил во 2 сезоне
"Модель XL": кто победил во 2 сезоне
пресс-служба канала 1+1

Во вторник, 6 ноября, стало известно, кто победил в революционном проекте “Модель XL“ телеканала “1+1“.

Фавориткой второго сезона стала plus-size модель Наталья Петрик, которая ранее участвовала в шоу “МастерШеф“. В качестве награды она получит фотосъемку и украсит обложку глянца “Elle“ в столице моды – Париже.

 

Наталья Петрик
Наталья Петрик
пресс-служба канала 1+1

 

Наталья Петрик учится на юриста в Львовском национальном университете им. Франко. Увлекается кулинарией и владеет 7 языками. Девушка пришла на проект "Модель XL", чтобы бросить вызов себе, снять маску и показать настоящую себя: смелую и чувственную девушку.

Кроме Петрик в финал вошли Анна Логвинова и Ирина Стишок.

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Проект длился 10 недель, на протяжении которых девушки проходили тяжелые испытания и получали невероятный опыт, который пытались дать требовательные судьи проекта: ведущая Екатерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук и известная латвийская модель Татьяна Мацкевич.

Напомним, голливудская актриса Риз Уизерспун кардинально сменила имидж. Как сейчас выглядит звезда, смотри здесь.

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Теги: Модель XL, Наталья Петрик, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  07.11.2018, 10:46
Оценка:  0
гость
Молодец! Не реализовала себя в МастерШефе, так получилось в Модели XL. Вот так "попрыгать" из шоу в шоу и получишь удачу!)) Как "пацанка" Виктория Зубрейчук. Уже и в кино пролезла, и во "Все буде добре"!
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