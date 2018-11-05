Эмилия Кларк впервые появилась на публике с новым бойфрендом
Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в культовом сериале “Игра престолов“, впервые появилась на публике с новым возлюбленным - режиссером Чарли МакДауэллом.
О том, что пара встречается, стало известно совсем недавно - 26 октября, после дня рождения артистки.
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Теперь же звезд подловили на утренней прогулке по Лос-Анджелесу, когда они не стеснялись своих чувств и целовались прямо на улице. Снимки влюбленных Эмилии и Чарли уже были опубликованы в социальной сети Instagram.
Пока что нет информации о том, как познакомились возлюбленные, и когда закрутился их роман. Известно только, что ранее МакДауэлл встречался с другой актрисой - Руни Мара.
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