Эмилия Кларк впервые появилась на публике с новым бойфрендом

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк попала в объективы папарацци с новым возлюбленным.

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в культовом сериале “Игра престолов“, впервые появилась на публике с новым возлюбленным - режиссером Чарли МакДауэллом.

О том, что пара встречается, стало известно совсем недавно - 26 октября, после дня рождения артистки.

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Теперь же звезд подловили на утренней прогулке по Лос-Анджелесу, когда они не стеснялись своих чувств и целовались прямо на улице. Снимки влюбленных Эмилии и Чарли уже были опубликованы в социальной сети Instagram.

Пока что нет информации о том, как познакомились возлюбленные, и когда закрутился их роман. Известно только, что ранее МакДауэлл встречался с другой актрисой - Руни Мара.

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