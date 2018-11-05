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Эмилия Кларк впервые появилась на публике с новым бойфрендом

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Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк попала в объективы папарацци с новым возлюбленным.
Эмилия Кларк впервые появилась на публике с новым бойфрендом
Эмилия Кларк впервые появилась на публике с новым бойфрендом
gettyImages.com

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в культовом сериале “Игра престолов“, впервые появилась на публике с новым возлюбленным - режиссером Чарли МакДауэллом.

О том, что пара встречается, стало известно совсем недавно - 26 октября, после дня рождения артистки.

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Теперь же звезд подловили на утренней прогулке по Лос-Анджелесу, когда они не стеснялись своих чувств и целовались прямо на улице. Снимки влюбленных Эмилии и Чарли уже были опубликованы в социальной сети Instagram.

Пока что нет информации о том, как познакомились возлюбленные, и когда закрутился их роман. Известно только, что ранее МакДауэлл встречался с другой актрисой - Руни Мара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilia with new boyfriend Charlie McDowell in Los Angeles ❤️

Публикация от Emilia Clarke (@emiliaclarkee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

im so happy for you emilia #emiliaclarke

Публикация от @emilia_clarke (@emiliaclvrke)

Напомним, голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович показала свою подросшую дочь. Как сейчас выглядит малышка, смотри здесь.

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Теги: Эмилия Кларк, Чарли МакДауэлл, новости, фото, шоу-биз
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