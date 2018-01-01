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Украинский фильм установил уникальный рекорд

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Украинская комедия "Скажене весілля" первой из отечественных фильмов установила уникальную сумму кассовых сборов.
Фильм "Скажене весілля" установил уникальный рекорд
Фильм "Скажене весілля" установил уникальный рекорд
пресс-служба

Комедия “Скажене весілля“ первой из украинских фильмов собрала более 50 миллионов гривен в прокате.

Об этом сообщил продюсер киноленты Юрий Горбунов на своей странице в социальной сети Facebook:

“Скажене весілля“ стало золотым! Наш бокс-офис уже пересек границу в 50 млн грн. Теперь он составляет 50 664 012 гривен, а количество зрителей, которые посмотрели нашу комедию, - 602 409! 

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Председатель Госкино Филипп Ильенко отметил, что предел в 50 млн грн на украинском рынке преодолевают даже далеко не все голливудские фильмы:

На украинском рынке этот предел преодолевают далеко не все фильмы, в том числе голливудские. В этом году такую ​​планку, кроме “Скаженого весілля“, взяли только 7 фильмов, среди которых марвеловские блокбастеры “Веном“, “Черная пантера“, “Мстители“. Неплохая конкурентная среда у нашего фильма.

Отметим, что фильм “Скажене весілля“ окупился уже за первые выходные в прокате. Бюджет картини составил 10,8 млн грн.

Напомним, голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович показала подросшую дочь. Как выглядит малышка, смотри здесь.

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Теги: Скажене весілля, новости, Юрий Горбунов, кино, Филипп Ильенко
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