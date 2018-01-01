Украинский фильм установил уникальный рекорд
Комедия “Скажене весілля“ первой из украинских фильмов собрала более 50 миллионов гривен в прокате.
Об этом сообщил продюсер киноленты Юрий Горбунов на своей странице в социальной сети Facebook:
“Скажене весілля“ стало золотым! Наш бокс-офис уже пересек границу в 50 млн грн. Теперь он составляет 50 664 012 гривен, а количество зрителей, которые посмотрели нашу комедию, - 602 409!
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Председатель Госкино Филипп Ильенко отметил, что предел в 50 млн грн на украинском рынке преодолевают даже далеко не все голливудские фильмы:
На украинском рынке этот предел преодолевают далеко не все фильмы, в том числе голливудские. В этом году такую планку, кроме “Скаженого весілля“, взяли только 7 фильмов, среди которых марвеловские блокбастеры “Веном“, “Черная пантера“, “Мстители“. Неплохая конкурентная среда у нашего фильма.
Отметим, что фильм “Скажене весілля“ окупился уже за первые выходные в прокате. Бюджет картини составил 10,8 млн грн.
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