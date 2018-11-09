Герой "Цієї миті рік потому" похудел на 53 кг ради любви

Героем 10-го выпуска проекта о силе воли и мотивации «Цієї миті рік потому» на СТБ стал 31-летний Сергей Сергеев из Кривого Рога.

Шесть лет назад Сергей потерял отца, а возлюбленная изменила ему с другом. Заедая стресс, он поправился аж на 60 килограмм. В студии «Цієї миті рік потому» герой пообещал, что он вернется в прежнюю форму, а главное – встретит настоящую любовь:

Раньше я активно занимался спортом - играл в футбол, баскетбол, теннис и весил 80 килограмм. Но все изменилось шесть лет назад - у моего отца обнаружили рак, мы с мамой как могли поддерживали его и боролись, но болезнь взяла свое…Папа был моим лучшим другом...В то время как я проводил все время с больным отцом, моя девушка изменяла мне. Потеряв отца и любовь, я не хотел ни с кем делиться своими переживаниями и начал заедать боль.

Сергей Сергеев до пресс-служба канала СТБ

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Спустя недолгое время парень обнаружил, что уже не узнает себя в зеркале, ведь стал весить 140 килограмм. В отношениях с девушками тоже не складывалось. Как только они видели толстяка, тут же пытались улизнуть со свидания. Чтобы вернуть былой вес, а главное найти свою вторую половинку, мужчина заявил, что через год появится в студии «Цієї миті рік потому» похудевшим и влюбленным. И Сергею это удалось!

Увидев результат парня, зрители были шокированы. Не скрывала эмоций и ведущая Даша Трегубова:

Это половина Сергея сейчас передо мной.

Сергей Сергеев после пресс-служба канала СТБ

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Сергеев за год избавился от 53 лишних кг. Каждый день герой занимался баскетболом, плавал в бассейне и регулярно ходил в тренажерный зал. Безусловно, в его рационе была лишь полезная еда. Диетолог рассказала Сергею о правильном питании и прописала диету для похудения. Ему было нелегко отказаться привычного ранее рациона, к которому он привык. Раньше, к примеру, Сережа мог запросто съесть килограмм пельменей. Но задавшись целью, герой уверенно шел к своей мечте и изменил свой график приема пищи. Также парень не терял надежды вновь влюбиться:

Я поставил себе цель знакомиться с девушками, когда стану весить 100 килограмм. Тогда я был уже увереннее в себе. Но каково было мое удивление, когда девушки сами хотели со мной познакомиться! Такого раньше никогда не было.

Он также признался, что выполнил вторую часть своего обещания – встретить любовь:

Я надеюсь, что я нашел ту единственную! Мы познакомились с ней в зале во время тренировки. Мне очень многое нравится в ней, и я с уверенностью могу сказать, что я влюблен.

Своим примером Сергей Сергеев показал, как важно не сдаваться и продолжать мечтать.

Даша Трегубова и Сергей Сергеев пресс-служба канала СТБ

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Напомним также, что ранее мы публиковали анонс нового выпуска кулинарного шоу "МастерШеф-8".