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Риз Уизерспун кардинально сменила имидж

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Актриса Риз Уизерспун неожиданно сменила цвет волос: узнай, как сейчас выглядит звезда Голливуда.
Риз Уизерспун сменила имидж
Риз Уизерспун сменила имидж
gettyImages.com

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун сменила имидж - артистка временно стала шатенкой.

На такой эксперимент Риз пошла ради съемок в сериале компании Apple. Похоже, что актриса не рискнула покрасить волосы и снимается в парике, но в любом случае видеть ее с таким цветом - очень непривычно. Белые кудри Уизерспун стали чуть ли не ее “визитной карточкой“ после главной роли в фильме “Блондинка в законе“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So many new fall dresses at @DraperJames! 💙🍂

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

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Несколько раз Риз уже приходилось менять цвет волос ради съемок, и оно того стоило - за роль Джун Картер в фильме “Переступить черту“ актриса получила “Оскар“.

Сейчас же Уизерспун снимается в драме о буднях телеведущих вместе с Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом. Разработкой сериала занимается стриминговый сервис Apple, даты премьеры и названия у проекта пока нет.

Вот как выглядит Риз Уизерспун в образе шатенки:

 

Риз Уизерспун стала шатенкой
Риз Уизерспун стала шатенкой
Backgrid

 

Напомним, ранее мы показывали, как голливудская актриса Эмма Стоун изменилась за последние 10 лет.

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Теги: Риз Уизерспун, фото, новости, шоу-биз
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