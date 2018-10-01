Риз Уизерспун кардинально сменила имидж

Актриса Риз Уизерспун неожиданно сменила цвет волос: узнай, как сейчас выглядит звезда Голливуда.

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун сменила имидж - артистка временно стала шатенкой.

На такой эксперимент Риз пошла ради съемок в сериале компании Apple. Похоже, что актриса не рискнула покрасить волосы и снимается в парике, но в любом случае видеть ее с таким цветом - очень непривычно. Белые кудри Уизерспун стали чуть ли не ее “визитной карточкой“ после главной роли в фильме “Блондинка в законе“.

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Несколько раз Риз уже приходилось менять цвет волос ради съемок, и оно того стоило - за роль Джун Картер в фильме “Переступить черту“ актриса получила “Оскар“.

Сейчас же Уизерспун снимается в драме о буднях телеведущих вместе с Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом. Разработкой сериала занимается стриминговый сервис Apple, даты премьеры и названия у проекта пока нет.

Вот как выглядит Риз Уизерспун в образе шатенки:

Риз Уизерспун стала шатенкой Backgrid

Напомним, ранее мы показывали, как голливудская актриса Эмма Стоун изменилась за последние 10 лет.