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Эмме Стоун - 30: как актриса изменилась за последние 10 лет

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Во вторник, 6 ноября, голливудская актриса Эмма Стоун отмечает свой день рождения.
Эмма Стоун: как актриса изменилась за последние 10 лет
Эмма Стоун: как актриса изменилась за последние 10 лет
gettyImages.com

Популярная американская актриса Эмма Стоун 6 ноября отмечает свое 30-летие.

Артистка известна по ролям в таких фильмах как “Добро пожаловать в Zомбилэнд“, “Отличница лёгкого поведения“, “Эта дурацкая любовь“, “Новый Человек-паук“, “Бердмэн“ и “Ла-Ла Ленд“. Эмму обожают миллионы зрителей по всему миру, фильмы с ней коммерчески успешны и популярны.

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При этом в кинолентах Стоун предстает в разных образах - несмотря на то, что от природы девушка натуральная блондинка, на экране она появлялась и с темно-русыми волосами, и с рыжими.

В честь дня рождения Эммы Стоун Ivona предлагает вспомнить, как изменилась внешность актрисы за последние 10 лет.

Напомним, ранее мы показывали, как именинница Кончита Вурст выглядит в образе мужчины.

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Теги: Эмма Стоун, фото, новости, шоу-биз
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