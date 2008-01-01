Эмме Стоун - 30: как актриса изменилась за последние 10 лет

Во вторник, 6 ноября, голливудская актриса Эмма Стоун отмечает свой день рождения.

Эмма Стоун: как актриса изменилась за последние 10 лет gettyImages.com

Популярная американская актриса Эмма Стоун 6 ноября отмечает свое 30-летие.

Артистка известна по ролям в таких фильмах как “Добро пожаловать в Zомбилэнд“, “Отличница лёгкого поведения“, “Эта дурацкая любовь“, “Новый Человек-паук“, “Бердмэн“ и “Ла-Ла Ленд“. Эмму обожают миллионы зрителей по всему миру, фильмы с ней коммерчески успешны и популярны.

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При этом в кинолентах Стоун предстает в разных образах - несмотря на то, что от природы девушка натуральная блондинка, на экране она появлялась и с темно-русыми волосами, и с рыжими.

В честь дня рождения Эммы Стоун Ivona предлагает вспомнить, как изменилась внешность актрисы за последние 10 лет.

Напомним, ранее мы показывали, как именинница Кончита Вурст выглядит в образе мужчины.