Сергей Притула стал жертвой аферистов: что случилось
Ведущий Нового канала Сергей Притула рассказал, что стал жертвой аферистов. Так, его лицо использовали в фейковой рекламе таблеток от глистов.
Безусловно, такая новость вызвала не самую положительную реакцию Притулы:
Ні, я не був при смерті. Ні, мої внутрішні органи не роз'їдали паразити. Ні, я не рекламую пігулки від глистів. Так, я вважаю, що чуваки, які запустили цю фейкову рекламу великі молодці - зловили тренд, помітили активність запитів по Притулі, хайпанули по повній програмі. Ні, я не буду виставляти скріншот цієї реклами, адже саме на це вони і розраховують. Так, я хочу, щоб у тих хто запустив цей фейк, завелись глисти і ті пігулки їм не допомогли. Ні, не потрібно купувати ці пігулки.
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Оказалось, что Сергею странную рекламу показали поклонники:
Так, я вдячний кожному з десь 150-200 чоловік, які звернулись до мене за підтвердженням достовірності інформації за останніх 3 дні. Саме за те, що перепитали, і вдячний! Ні, я не знаю, де моральне "дно" у аферистів. Так, я думаю, що це не фінал цих огидних спроб поюзати моє ім*я на чиюсь користь!
Напомним, ранее было названо имя самого сексуального мужчины 2018 года. Кто им стал, читай здесь.
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