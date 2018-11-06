Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сергей Притула стал жертвой аферистов: что случилось

Комментариев: 1
Украинский ведущий Сергей Притула рассказал о том, как его лицо использовали в фейковой рекламе.
Сергей Притула стал жертвой аферистов: что случилось
Сергей Притула стал жертвой аферистов: что случилось
пресс-служба Нового канала

Ведущий Нового канала Сергей Притула рассказал, что стал жертвой аферистов. Так, его лицо использовали в фейковой рекламе таблеток от глистов.

Безусловно, такая новость вызвала не самую положительную реакцию Притулы:

Ні, я не був при смерті. Ні, мої внутрішні органи не роз'їдали паразити. Ні, я не рекламую пігулки від глистів. Так, я вважаю, що чуваки, які запустили цю фейкову рекламу великі молодці - зловили тренд, помітили активність запитів по Притулі, хайпанули по повній програмі. Ні, я не буду виставляти скріншот цієї реклами, адже саме на це вони і розраховують. Так, я хочу, щоб у тих хто запустив цей фейк, завелись глисти і ті пігулки їм не допомогли. Ні, не потрібно купувати ці пігулки.

Читай также: Сергей Притула перевоплотился в женщину

Оказалось, что Сергею странную рекламу показали поклонники:

Так, я вдячний кожному з десь 150-200 чоловік, які звернулись до мене за підтвердженням достовірності інформації за останніх 3 дні. Саме за те, що перепитали, і вдячний! Ні, я не знаю, де моральне "дно" у аферистів. Так, я думаю, що це не фінал цих огидних спроб поюзати моє ім*я на чиюсь користь!

Напомним, ранее было названо имя самого сексуального мужчины 2018 года. Кто им стал, читай здесь. 

Поделись:
Теги: Сергей Притула, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.11.2018, 15:21
Оценка:  -1
гость
Видел в аптеке анальную смазку с его портретом.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь