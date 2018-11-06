Сергей Притула стал жертвой аферистов: что случилось

Ведущий Нового канала Сергей Притула рассказал, что стал жертвой аферистов. Так, его лицо использовали в фейковой рекламе таблеток от глистов.

Безусловно, такая новость вызвала не самую положительную реакцию Притулы:

Ні, я не був при смерті. Ні, мої внутрішні органи не роз'їдали паразити. Ні, я не рекламую пігулки від глистів. Так, я вважаю, що чуваки, які запустили цю фейкову рекламу великі молодці - зловили тренд, помітили активність запитів по Притулі, хайпанули по повній програмі. Ні, я не буду виставляти скріншот цієї реклами, адже саме на це вони і розраховують. Так, я хочу, щоб у тих хто запустив цей фейк, завелись глисти і ті пігулки їм не допомогли. Ні, не потрібно купувати ці пігулки.