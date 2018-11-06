Судья "МастерШеф-8" стала продавщицей

Узнай, что ждет зрителей в сегодняшнем выпуске кулинарного проекта «МастерШеф-8».

Судья шоу «МастерШеф» на канале СТБ Татьяна Литвинова – коренная одесситка. Она обожает свой родной город за его атмосферу и, конечно, неповторимый одесский юмор. А главным местом в Одессе считает знаменитый рынок «Привоз», который сразу заряжает настроением города:

Я обожаю рынки, это моя стихия! Конечно, мой самый любимый - это одесский «Привоз». Каждый раз, когда я приезжаю в Одессу, обязательно туда иду за продуктами. Там у меня есть «свои» продавцы, с которыми всегда можно поторговаться, и в качестве их продукции я уверена. На рынках царит свой, особый юмор. В Киеве мне нравится Лукьяновский рынок. Мне кажется, он больше всех похож на «Привоз». Там я уже тоже освоилась, и нашла проверенных продавцов.

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А в сегодняшнем выпуске «МастерШеф» Татьяна Литвинова соберёт весь свой накопленный опыт, и сама впервые станет продавщицей. Три команды получат одинаковые суммы денег. Им нужно рассчитать, сколько блюд они смогут приготовить, а значит, сколько продуктов им нужно купить у Татьяны, и сколько денег потратить.

Если они идеально приготовят все блюда, которые задумали, то они смогут продать их Эктору Хименес-Браво. Если Эктор не примет блюда у команды, то получится, что они зря потратили свои деньги и силы на готовку. Естественно, победит та команда, что заработает больше всего денег.

Кто станет лучшим бизнесменом, а кого сегодня обхитрит Татьяна Литвинова, зрители увидят в 20:00 на канале СТБ.