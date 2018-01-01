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Названо имя самого сексуального мужчины 2018 года

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Журнал People определил самого сексуального представителя шоу-бизнеса: узнай, кто им стал в 2018 году.
Названо имя самого сексуального мужчины в 2018 году
Названо имя самого сексуального мужчины в 2018 году
Depositphotos.com

Журнал People назвал самого сексуального мужчину из мира шоу-бизнеса в 2018 году.

Этот титул достался 46-летнему британскому актеру Идрису Эльбе.

 

Идрис Эльба
Идрис Эльба
gettyImages.com

 

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Сам мужчина узнал в эфире программы The Tonight Show. Судя по его реакции, такая награда стала приятной неожиданностью:

Да ладно, не может быть! Правда?

 

Идрис Эльба
Идрис Эльба
gettyImages.com

 

Идрис Эльба -  британский актер, наиболее известный по фильмам “28 недель спустя“, “Призрачный гонщик-2“ и трилогии “Тор“. Также снялся в мини-сериале “Лютер“.

 

Идрис Эльба
Идрис Эльба
gettyImages.com

 

Напомним, ранее мы показывали, как именинница Кончита Вурст выглядит в мужском образе.

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Теги: Идрис Эльба, People, самый сексуальный мужчина, новости, фото, шоу-биз
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