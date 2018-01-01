Названо имя самого сексуального мужчины 2018 года

Журнал People определил самого сексуального представителя шоу-бизнеса: узнай, кто им стал в 2018 году.

Названо имя самого сексуального мужчины в 2018 году Depositphotos.com

Журнал People назвал самого сексуального мужчину из мира шоу-бизнеса в 2018 году.

Этот титул достался 46-летнему британскому актеру Идрису Эльбе.

Идрис Эльба gettyImages.com

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Сам мужчина узнал в эфире программы The Tonight Show. Судя по его реакции, такая награда стала приятной неожиданностью:

Да ладно, не может быть! Правда?

Идрис Эльба gettyImages.com

Идрис Эльба - британский актер, наиболее известный по фильмам “28 недель спустя“, “Призрачный гонщик-2“ и трилогии “Тор“. Также снялся в мини-сериале “Лютер“.

Идрис Эльба gettyImages.com

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