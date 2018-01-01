Названо имя самого сексуального мужчины 2018 года
Журнал People определил самого сексуального представителя шоу-бизнеса: узнай, кто им стал в 2018 году.
Журнал People назвал самого сексуального мужчину из мира шоу-бизнеса в 2018 году.
Этот титул достался 46-летнему британскому актеру Идрису Эльбе.
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Сам мужчина узнал в эфире программы The Tonight Show. Судя по его реакции, такая награда стала приятной неожиданностью:
Да ладно, не может быть! Правда?
Идрис Эльба - британский актер, наиболее известный по фильмам “28 недель спустя“, “Призрачный гонщик-2“ и трилогии “Тор“. Также снялся в мини-сериале “Лютер“.
Напомним, ранее мы показывали, как именинница Кончита Вурст выглядит в мужском образе.
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