Как именинница Кончита Вурст выглядит в образе мужчины

Во вторник, 6 ноября, "певице с бородой" Кончите Вурст исполнилось 30 лет.

Австрийскому певцу Томасу Нойвирту, более известного под женским альтер-эго Кончита Вурст, 6 ноября исполнилось 30 лет.

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Популярность исполнитель получил в 2014 году, после победы на международном песенном конкурсе “Евровидение“. Триумф “женщины с бородой“ вызвал небывалый резонанс: одни считали это победой толерантности, другие назвали сам конкурс “шоу уродов“ и доказательством “загниванием Запада“. В Украине и вовсе не удержались от сравнения артиста с Виталием Козловским.

Несмотря на это, Томас продолжил выступать в образе Кончиты Вурст и выпускать вполне успешные альбомы. Затем, в феврале 2017 года в интервью немецкому журналу Die Welt Нойвирт заявил о том, что Кончита уже выполнила свою задачу и в скором времени ей придется уйти. По словам артиста, он еще пока не знает, когда это произойдет, однако он находится в поисках, и ему хочется попробовать себя в новом образе и создать новую личность — на этот раз уже мужского пола. Кончита Вурст начала появлятся на сцене в более мужественных образах, однако полностью от женственных ноток артист не отказался.

Пока Томас только собирается вернутся на сцену в мужском облике, в честь дня рождения исполнителя Ivona предлагает увидеть, как Кончита Вурст выглядит в образе мужчины.

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