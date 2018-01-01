Режиссера шоу Оли Поляковой попытались ограбить

Злоумышленники искали полученный Германом Неновым гонорар за шоу Оли Поляковой "Королева ночи".

Спустя пару дней после премьеры шоу Оли Поляковой “Королева ночи“ в квартиру Германа Ненова, режиссера концерта, попытались прокрасться воры.

Читай также: Оля Полякова рассказала, во сколько ей обошлось грандиозное шоу во Дворце Спорта

Инцидент произошел в Печерском районе Киева. По словам потерпевшего, ограбление было тщательно спланированным, а во входной двери возле замков заранее были высверлены дыры.

Герман уверен — шли по наводке, но злоумышленников спугнула мама режиссера, которая в тот момент находилась дома:

Сегодня мою квартиру попытались обчистить, к счастью, воров вовремя спугнули. Зная, что большинство краж сейчас происходит по наводке, хочу обратиться к грабителям, не исключено, что они это прочтут. Брать в квартире у меня нечего! Господа, не утруждайтесь и не подставляйтесь! Так получилось, что я предпочитаю безналичный расчёт во всех сферах жизни. Из налички в доме может быть максимум тысяча гривен, технику всегда ношу при себе, а дорогостоящие костюмы Оли Поляковой и весь реквизит после шоу “Королева Ночи“ тоже увезены в надежное место.

Напомним, ранее Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в купальнике.