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Вера Брежнева поделилась редким семейным фото

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Украинская певица Вера Брежнева показала свою большую семью.
Вера Брежнева поделилась редким семейным фото
Вера Брежнева поделилась редким семейным фото
instagram.com/ververa

Бывшая участница украинской поп-группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева показала свою огромную семью.

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Снимок с родственниками артистка опубликовала в социальной сети Instagram. Семейный кадр Брежнева разместила в честь дня рождения своего папы, которому 3 ноября исполнилось бы 64 года, однако он не дожил до этого момента:

Нашему папе сегодня исполнилось бы 64. Но не исполнилось и 60-ти.. Вот только именно благодаря их любви с мамой - есть мы. И главное, что в нас есть, что нас объединяет - Любовь. Мы скучаем. 
Семья - это сила. Семья - это труд. Люди, любите друг друга.

Примечательно, что на фотографии нет мужа Веры - продюсера Константина Меладзе.

Напомним, украинская певица Джамала кардинально сменила имидж. Как сейчас выглядит артистка, смотри здесь.

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Теги: Вера Брежнева, новости, фото, шоу-биз
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