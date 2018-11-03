Вера Брежнева поделилась редким семейным фото

Украинская певица Вера Брежнева показала свою большую семью.

Бывшая участница украинской поп-группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева показала свою огромную семью.

Читай также: Вера Брежнева показала лицо без макияжа

Снимок с родственниками артистка опубликовала в социальной сети Instagram. Семейный кадр Брежнева разместила в честь дня рождения своего папы, которому 3 ноября исполнилось бы 64 года, однако он не дожил до этого момента:

Нашему папе сегодня исполнилось бы 64. Но не исполнилось и 60-ти.. Вот только именно благодаря их любви с мамой - есть мы. И главное, что в нас есть, что нас объединяет - Любовь. Мы скучаем.

Семья - это сила. Семья - это труд. Люди, любите друг друга.

Примечательно, что на фотографии нет мужа Веры - продюсера Константина Меладзе.

Напомним, украинская певица Джамала кардинально сменила имидж. Как сейчас выглядит артистка, смотри здесь.