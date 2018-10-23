Джамала кардинально сменила имидж

Украинская певица Джамала выступила с новой прической: как сейчас выглядит артистка.

Певица крымскотатарского происхождения Джамала сменила имидж - артистка стала блондинкой.

В новом образе звезда не только снялась в клипе The Great Pretender, но и выступила в 11 эфире шоу “Танці з зірками 2018“.

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При этом Джамала не призналась, действительно ли постриглась и покрасилась, или это - всего лишь парик.

Вот как выглядела Джамала раньше в образе брюнетки:

Напомним, фаворитка шоу "Танці з зірками 2018" Юлия Сахневич получила травму. Что произошло, читай здесь.