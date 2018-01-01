Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Фаворитка "Танців з зірками 2018" травмировалась

Комментариев: 0
Узнай, как прошел 11 выпуск шоу "Танці з зірками 2018".
Фаворитка "Танців з зірками 2018" травмировалась
Фаворитка "Танців з зірками 2018" травмировалась
пресс-служба канала 1+1

Участница шоу “Танці з зірками 2018“, партнерша Павла Вишнякова, которого называют одним из главных претендентов на победу, Юлия Сахневич получила травму.

Об этом стало известно во время 11 эфира проекта в воскресенье, 4 ноября. После выступления Юлии и Павла, которые станцевали фьюжн, стало известно, что девушка травмировала спину.

При этом Сахневич закончила номер, несмотря на боль. 

Еще во время эфира команда врачей начала заниматься Юлией и выяснять, насколько серьезной является травма.

Отметим, что нынешний сезон “Танці з зірками“ можна назвать рекордсменом по травмам.

Читай также: Павел Вишняков рассказал, на сколько похудел на “Танцях з зірками 2018“

Первой серьезно травмировалась Слава Каминская - она повредила позвоночник, из-за чего вообще не смогла танцевать и была дисквалифицирована.

Во время первого эфира травмировала локоть Леся Никитюк, проблемы с коленями были и у Павла Зиброва.

Готовясь к третьему эфиру, травму шеи получил Иракли Макацария, который является одним из фаворитов этого сезона.

Травмировалась ранее и Michelle Andrade, а ее партнер Женя Кот пропустил два эфира из-за болезни.

Из-за сломаных ребер проект покинула Оксана Марченко.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул “Танці з зірками 2018“ в 11 эфире.

Поделись:
Теги: Танці з зірками 2018, Юлия Сахневич, Павел Вишняков, новости, фото, шоу-биз, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь