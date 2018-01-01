Фаворитка "Танців з зірками 2018" травмировалась

Узнай, как прошел 11 выпуск шоу "Танці з зірками 2018".

Участница шоу “Танці з зірками 2018“, партнерша Павла Вишнякова, которого называют одним из главных претендентов на победу, Юлия Сахневич получила травму.

Об этом стало известно во время 11 эфира проекта в воскресенье, 4 ноября. После выступления Юлии и Павла, которые станцевали фьюжн, стало известно, что девушка травмировала спину.

При этом Сахневич закончила номер, несмотря на боль.

Еще во время эфира команда врачей начала заниматься Юлией и выяснять, насколько серьезной является травма.

Отметим, что нынешний сезон “Танці з зірками“ можна назвать рекордсменом по травмам.

Читай также: Павел Вишняков рассказал, на сколько похудел на “Танцях з зірками 2018“

Первой серьезно травмировалась Слава Каминская - она повредила позвоночник, из-за чего вообще не смогла танцевать и была дисквалифицирована.

Во время первого эфира травмировала локоть Леся Никитюк, проблемы с коленями были и у Павла Зиброва.

Готовясь к третьему эфиру, травму шеи получил Иракли Макацария, который является одним из фаворитов этого сезона.

Травмировалась ранее и Michelle Andrade, а ее партнер Женя Кот пропустил два эфира из-за болезни.

Из-за сломаных ребер проект покинула Оксана Марченко.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул “Танці з зірками 2018“ в 11 эфире.