Фаворитка "Танців з зірками 2018" травмировалась
Участница шоу “Танці з зірками 2018“, партнерша Павла Вишнякова, которого называют одним из главных претендентов на победу, Юлия Сахневич получила травму.
Об этом стало известно во время 11 эфира проекта в воскресенье, 4 ноября. После выступления Юлии и Павла, которые станцевали фьюжн, стало известно, что девушка травмировала спину.
При этом Сахневич закончила номер, несмотря на боль.
Еще во время эфира команда врачей начала заниматься Юлией и выяснять, насколько серьезной является травма.
Отметим, что нынешний сезон “Танці з зірками“ можна назвать рекордсменом по травмам.
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Первой серьезно травмировалась Слава Каминская - она повредила позвоночник, из-за чего вообще не смогла танцевать и была дисквалифицирована.
Во время первого эфира травмировала локоть Леся Никитюк, проблемы с коленями были и у Павла Зиброва.
Готовясь к третьему эфиру, травму шеи получил Иракли Макацария, который является одним из фаворитов этого сезона.
Травмировалась ранее и Michelle Andrade, а ее партнер Женя Кот пропустил два эфира из-за болезни.
Из-за сломаных ребер проект покинула Оксана Марченко.
Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул “Танці з зірками 2018“ в 11 эфире.
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