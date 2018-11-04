Регина Тодоренко устроила девичник на последних сроках беременности

Телеведущая Регина Тодоренко, которая беременна первенцем от российского артиста Влада Топалова, готовится к будущей свадьбе.

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В начале осени украинская ведущая Регина Тодоренко подтвердила слухи о своей беременности. Напомним, что девушка ждет первенца от российского певца Влада Топалова, с которым собирается пожениться уже совсем скоро.

Регина Тодоренко и Влад Топалов instagram.com/reginatodorenko/

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А на днях беременная звезда устроила девичник, куда пригласила своих подруг, среди которых была и певица Алина Астровская и ведущая шоу “Орел и Решка. Шопинг“ Мария Ивакова.

Наконец-то нормальный девичник. Спасибо вам, что приехали, мои хорошие. Как же это круто, хотя бы раз в году, увидеть всех своих подруг в одном месте. Спасибо! - поделилась Регина в своем Instagram.

instagram.com/reginatodorenko/

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После телеведущая уточнила, что это был не девичник, а Baby shower — праздник для будущих мам, во время которого им дарят подарки, а также заранее отмечают появление малыша на свет.

По словам Регины, устроить вечеринку ей помогла сестра Влада Топалова - Алина. Сам праздник был разделен на несколько частей: сначала девушки общались друг с другом за столом, потом отправились на развлекательную программу, а затем устроили себе профессиональную фотосессию с накладными животами.

Ранее украинская певица Alyoshа призналась, что мечтает о дочке, и впервые прокомментировала слухи о третьей беременности.