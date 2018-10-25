Гайтана впервые показала свою семью - фото

Украинская певица Гайтана осчастливила поклонников фотографией с мужем и дочкой.

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Украинская певица Гайтана, которая в минувшем году впервые стала мамой, восхитила поклонников семейным снимком. Фотографию с мужем и дочкой артистка разместила в своем Instagram.

Доброй осени, друзья! Пусть любовь согревает, - подписала фото Гайтана.

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Напомним, что Гайтана и ее муж Александр женаты уже почти 2,5 года. Спустя год замужества у них появилась дочь Николь.

Недавно другая украинская исполнительница - Оля Цибульская высказалась о материнстве.