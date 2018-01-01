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Подсыпала снотворного: жена Оззи Осборна рассказала, как узнала об измене мужа

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После более чем 30 лет брака Шэрон Осборн узнала, что у ее мужа - известного музыканта Оззи Осборна роман на стороне.
Шерон Осборн заставила мужа признаться в измене
Шерон Осборн заставила мужа признаться в измене
GettyImages

 

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Шэрон и Оззи Осборн в браке уже более 30 лет и за это время пара пережила немало сложностей. В недавнем интервью 66-летняя жена рок-звезды призналась, накачала мужа тройной дозой снотворного, чтобы выбить из него признание в измене, пишет The Sun

Шерон и Оззи Сборн
Шерон и Оззи Сборн
GettyImages

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На такой отчаянный шаг звезда пошла после того, как прочитала электронное письмо Оззи, предназначавшееся его любовнице, которое он по ошибке отправил жене. 

Я расспросила у него обо всем, и все тайное стало явным. Он бы никогда не рассказал мне правду — ему было очень страшно и стыдно. Я узнала все: кто это был и как долго это продолжалось, — сказала Шэрон в интервью изданию. 

Семейство Осборн
Семейство Осборн
GettyImages

После признания Оззи пообещал супруге, что бросит любовницу, и она решила ему поверить. Однако спустя шесть месяцев Шэрон выяснила, что он ей лгал, причем романов на стороне у него было несколько. Певец признался, что страдал от сексуальной зависимости и ничего не мог с этим сделать, пока в апреле 2016 года не отправился на реабилитацию. 

Ничто не ранит так, как измена, — сказала Шэрон. 

К слову, в этом году пара обновила свадебные клятвы, однако жена Осборна заявляет, что полностью доверять ему не может.  

Ранее сообщалось, что актриса Диана Крюгер впервые стала мамой.

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Теги: Шерон Осборн, Оззи Осборн, измена, шоу-биз
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