Подсыпала снотворного: жена Оззи Осборна рассказала, как узнала об измене мужа

После более чем 30 лет брака Шэрон Осборн узнала, что у ее мужа - известного музыканта Оззи Осборна роман на стороне.

Читай также: В Нью-Йорке арестовали Алека Болдуина: подробности

Шэрон и Оззи Осборн в браке уже более 30 лет и за это время пара пережила немало сложностей. В недавнем интервью 66-летняя жена рок-звезды призналась, накачала мужа тройной дозой снотворного, чтобы выбить из него признание в измене, пишет The Sun.

Шерон и Оззи Сборн GettyImages

Читай также: “Скучная семейная жизнь не для меня“, - Тилль Линдеманн

На такой отчаянный шаг звезда пошла после того, как прочитала электронное письмо Оззи, предназначавшееся его любовнице, которое он по ошибке отправил жене.

Я расспросила у него обо всем, и все тайное стало явным. Он бы никогда не рассказал мне правду — ему было очень страшно и стыдно. Я узнала все: кто это был и как долго это продолжалось, — сказала Шэрон в интервью изданию.

Семейство Осборн GettyImages

После признания Оззи пообещал супруге, что бросит любовницу, и она решила ему поверить. Однако спустя шесть месяцев Шэрон выяснила, что он ей лгал, причем романов на стороне у него было несколько. Певец признался, что страдал от сексуальной зависимости и ничего не мог с этим сделать, пока в апреле 2016 года не отправился на реабилитацию.

Ничто не ранит так, как измена, — сказала Шэрон.

К слову, в этом году пара обновила свадебные клятвы, однако жена Осборна заявляет, что полностью доверять ему не может.

Ранее сообщалось, что актриса Диана Крюгер впервые стала мамой.