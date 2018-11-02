В Нью-Йорке арестовали Алека Болдуина: подробности
Известный американский актер Алек Болдуин, чья племянница вышла замуж за Джастина Бибера, был арестован в Нью-Йорке. Его обвиняют в нападении, сообщает CNN. За что будут судить голливудскую звезду - знает Ivona.
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Актер Алек Болдуин, в пятницу, 2 ноября, был арестован в Нью-Йорке за то, что ударил мужчину на парковке. Инцидент произошел в Гринвич-Виллидж, где актер проживает со своей второй женой Хиларией и детьми.
Как сообщает издание, Болдуин с семьей приехал на машине в квартал, он поссорился, а затем подрался с другим водителем за место на парковке авто. Известно, что сейчас Болдуин содержится в 6-м участке, где его допрашивает полиция.
За нападение звезде грозит до года тюрьмы. Суд может состояться в декабре.
Напомним, что ранее с Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальном насилии, сняли одно обвинение.
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