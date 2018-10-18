Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сделал признание о своем образе жизни.

"Скучная семейная жизнь не для меня", - Тилль Линдеманн GettyImages

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой, заявил, что его не интересует семейная жизнь.

Такое признание музыкант сделал в интервью РИА “Новости“ во время своего визита в Москву:

С возрастом мне больше хочется движения. Скучная семейная жизнь не для меня, я не хочу сказать, что семейная жизнь это что-то плохое, просто я очень рано стал отцом, у меня две дочери, я не смог насладиться своей юностью в полной мере. Сейчас мне, как тинейджеру, хочется движухи — скакать, прыгать. Дети выросли, все устроилось — дом, собака…

Тиллю Линдеманну - 55 лет. Мужчина разведён, у него есть 2 дочери, Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь Неле родила Тиллю внука, Фрица Фиделя.

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При этом ходят слухи, что Тилль также является отцом второй дочери Светланы Лободы, которую та назвала громким именем Тильда. О теплых отношениях между артистами свидетельствует и то, что именно Линдеманн забрал Лободу из больницы после операции на почке.

Недавно Светлана заинтриговала поклонников фотографией с таинственным возлюбленным - на его пальце красовалось обручальное кольцо. Однако имени своего мужа артистка не называет. К тому же, сам Линдеманн говорит лишь о двух своих дочерях и не спешит жениться еще раз.

Так что же это - конспирация или успешный пиар-ход? Пока что поклонникам музыкантов остается лишь догадываться.

Напомним, ранее в интервью Тилль ответил на вопрос об отношениях с Лободой.