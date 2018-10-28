Муж Нади Дорофеевой признался, что она его редко кормит

Муж украинской певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес сделал откровенное признание.

Владимир Дантес признался, что Надя Дорофеева его не кормит пресс-служба Нового канала

Муж солистки группы “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой Владимир Дантес признался, что она его редко кормит.

Такое признание мужчина сделал после съемок игрового шоу “Хто зверху?“ на Новом канале. Там был вопрос о том, сколько процентов женщин готовят любимому обед на работу.

Читай также: Надя Дорофеева сменила имидж

Так как Дорофеева постоянно катается по гастролям с группой “Время и Стекло“, то дома готовит ее муж:

Надя редко готовит, у нее практически нет времени. Поэтому в последнее время готовлю в основном я. Мы с Надей придерживаемся правильного питания. Поэтому часто делаю рыбу на пару или на гриле, курицу, иногда говядину. Недавно у меня получилась гениально вкусная телячья вырезка.

Наверняка, у Владимира неплохо получается готовить - не зря же он долгое время был ведущим шоу “Еда, я люблю тебя“.

Напомним, украинского фитнес-тренера Аниту Луценко ограбили. Кроме того, у нее угнали машину. Подробности читай здесь.