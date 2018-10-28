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Муж Нади Дорофеевой признался, что она его редко кормит

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Муж украинской певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес сделал откровенное признание.
Владимир Дантес признался, что Надя Дорофеева его не кормит
Владимир Дантес признался, что Надя Дорофеева его не кормит
пресс-служба Нового канала

Муж солистки группы “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой Владимир Дантес признался, что она его редко кормит.

Такое признание мужчина сделал после съемок игрового шоу “Хто зверху?“ на Новом канале. Там был вопрос о том, сколько процентов женщин готовят любимому обед на работу.

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Так как Дорофеева постоянно катается по гастролям с группой “Время и Стекло“, то дома готовит ее муж:

Надя редко готовит, у нее практически нет времени. Поэтому в последнее время готовлю в основном я. Мы с Надей придерживаемся правильного питания. Поэтому часто делаю рыбу на пару или на гриле, курицу, иногда говядину. Недавно у меня получилась гениально вкусная телячья вырезка.

Наверняка, у Владимира неплохо получается готовить - не зря же он долгое время был ведущим шоу “Еда, я люблю тебя“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера мне удалили 2 зуба мудрости . Сам процесс терпимый , а вот отходняки - жесть. Как сказал мой врач - мне нереально повезло, что сегодня на моей щеке не выросла ещё одна . Ноющая боль не отпускает , но все же есть несколько бонусов , пришлось отменить занятие по вокалу и спорт. Теперь все что я могу - это наслаждаться выходным , очень медленно кушать и радоваться новинкам в @sododo.official

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Напомним, украинского фитнес-тренера Аниту Луценко ограбили. Кроме того, у нее угнали машину. Подробности читай здесь.

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Теги: Владимир Дантес, Надя Дорофеева, новости, Новый канал, Хто зверху?, шоу-биз, фото
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