Муж Нади Дорофеевой признался, что она его редко кормит
Муж солистки группы “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой Владимир Дантес признался, что она его редко кормит.
Такое признание мужчина сделал после съемок игрового шоу “Хто зверху?“ на Новом канале. Там был вопрос о том, сколько процентов женщин готовят любимому обед на работу.
Читай также: Надя Дорофеева сменила имидж
Так как Дорофеева постоянно катается по гастролям с группой “Время и Стекло“, то дома готовит ее муж:
Надя редко готовит, у нее практически нет времени. Поэтому в последнее время готовлю в основном я. Мы с Надей придерживаемся правильного питания. Поэтому часто делаю рыбу на пару или на гриле, курицу, иногда говядину. Недавно у меня получилась гениально вкусная телячья вырезка.
Наверняка, у Владимира неплохо получается готовить - не зря же он долгое время был ведущим шоу “Еда, я люблю тебя“.
Вчера мне удалили 2 зуба мудрости . Сам процесс терпимый , а вот отходняки - жесть. Как сказал мой врач - мне нереально повезло, что сегодня на моей щеке не выросла ещё одна . Ноющая боль не отпускает , но все же есть несколько бонусов , пришлось отменить занятие по вокалу и спорт. Теперь все что я могу - это наслаждаться выходным , очень медленно кушать и радоваться новинкам в @sododo.official
Напомним, украинского фитнес-тренера Аниту Луценко ограбили. Кроме того, у нее угнали машину. Подробности читай здесь.
Полная версия правил