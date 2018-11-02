Space of Variations выпустили альбом про темные стороны разума
В альбом вошел уже хорошо известный сингл "Tibet" и девять новых треков. Процесс написания музыки для "Mind Darknet" у ребят растянулся на два года из-за нескольких туров и большого количества фестивальных выступлений.
Начало некоторых треков положено еще в далеком 2013-м — они родились из электронных наработок, которые один из вокалистов группы Алексей создавал еще для своего личного проекта.
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Название альбома музыканты ассоциируют с darknet'ом — теневым сегментом Интернета, в котором происходит всё то ,что в обычной сети, да и вообще в мире, запрещено. Начиная от безобидных, но крайне странных сообществ по интересам и заканчивая сайтами, где можно нанять киллера, или купить запрещенные вещества и оружие:
"Mind Darknet" — своеобразная игра слов, метафора, подразумевающая под собой темные уголки и скрытые стороны разума живого существа. Такое название было дано альбому не случайно. Лирика и общий смысл релиза переполнены рассуждениями на тему осознания своего я, принятия решений, ответа на вопрос: "Зачем существует реальность, почему она проявлена именно в таком несовершенном и сюрреалистичном виде?". Альбом о том, в чем многие порой не готовы признаться даже самим себе.
Музыканты признаются, что у них было еще гораздо больше наработок и идей, но в релиз они не вошли, потому что нужно было ставить временные рамки и ограничивать себя по количеству треков. На следующий день после того, как они отправили последний трек на сведение, у компьютера, на котором велась работа над альбомом, окончательно и безповороно сгорел процессор. Музыканты отнеслись к произошедшему по философски:
Мы решили, что это должно ознаменовать окончание записи, и Вселенная намекает нам, что переделывать уже ничего не нужно. Иначе мы могли заканчивать альбом еще не один год.
Напомним, украинская певица Наталка Карпа презентовала осенний трек "В обіймах".
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