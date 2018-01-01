Бумбокс записывают новый альбом ”Таємний Код” на знаменитой французской студии “La Fabrique” в Сен Реми де Прованс под руководством саундпродюсера Hervé Le Guil.

Бумбокс пишут альбом на студии, где работали Rammstein и Radiohead пресс-служба

Hervé Le Guil - владелец студии “La Fabrique”, саундпродюсер, коллекционер и знаток музыки, приобрел мировую известность работая с Foals, Morrissey, Nick Cave, Radiohead, Rammstein.

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Бумбокс работают в “La Fabrique” над несколькими песнями, у которых пока нет официальных названий. Известно только, что в одной из песен, Бумбокс с разрешения Саши Кольцовой, вокалистки и автора текстов группы Крихiтка, используют фрагмент песни “Ангела як я”.

Бумбокс пишут альбом на студии, где работали Rammstein и Radiohead пресс-служба

Обычный день Бумбокс в “La Fabrique” выглядит так:

8.30 – завтрак;

10.00 - начало работы в студии;

13.00 – обед;

14.00-20.00 - студийное время;

20.30-22.00 – ужин.

Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк говорит:

Я никогда не записывался в студиях, которые накапливают материал с учетом накопления холлов. То есть тут абсолютно везде стоят микрофоны - в комнатах, на лестницах, везде. Когда ты играешь, они записывают все, даже малейшие отголоски звука. И весь этот шум идет в запись. Это очень необычно, но как звучит запись! Надеюсь, скоро вы сможете оценить результат. Сейчас мы работаем над двумя песнями и надеемся до отъезда закончить третью. Но в альбоме не может быть трех песен или четырех песен. Так что думаю, мы еще вернемся в “La Fabrique”.

Бумбокс пишут альбом на студии, где работали Rammstein и Radiohead пресс-служба

Группа проводит ежедневные live-включения, посмотреть которые можно каждый день в 17:00 здесь. Архив записей доступен и на Concert.ua, и на официальной странице группы Бумбокс.

Бумбокс пишут альбом на студии, где работали Rammstein и Radiohead пресс-служба

Ранее, 21 июля 2018, Бумбокс вместе с The Gitas, лос-анджелесской группой с украинскими корнями, выпустили сингл “Тримай мене”, который войдет в альбом “Таємний Код” и который можно считать “прологом“ нового альбома.

Напомним, украинская певица Наталка Карпа презентовала осенний трек "В обіймах". Слушай его здесь.