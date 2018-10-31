Килограммы грима: Хайди Клум сразила наповал образом на Хэллоуин-2018

Немецкая супермодель Хайди Клум ярко отпраздновала Хэллоуин-2018: узнай, кем нарядилась звезда.

Хайди Клум и Том Каулитц на Хэллоуин 2018 GettyImages

45-летняя модель Хайди Клум каждый год устраивает вечеринку в честь Хэллоуина и отличается яркими образами.

В этом году звезда превзошла саму себя - она потратила несколько часов на грим и предстала перед гостями в образе Фионы из мультика “Шрек“. Ее возлюбленный - гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц сыграл самого Шрека.

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На вечеринку влюбленные приехали на карете и в сопровождении коляски с игрушечными детьми-людоедами.

Смотри, как создавались хэллоуинские образы Хайди Клум и Тома Каулитца:

Напомним, ранее мы показывали, кем наряжались украинские звезды на Хэллоуин-2018.