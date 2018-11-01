Буря в пустыне: Dj NANA презентовала жаркий клип "Притяжение"

Сексуальная Dj NANA справилась с бурей в калифорнийской "пустыне" во время съемок нового клипа.

Украинская певица и танцорша Анастасия Кумейко, известная под псевдо Dj NANA, презентовала клип “Притяжение“.

Съемки видеоклипа проходили в Америке, в калифорнийской “пустыне“ El Mirage Lake, что находится недалеко от Лос-Анджелеса. Больше 10 часов в кадре Dj NANA танцевала и демонстрировала роскошную фигуру в асанах под палящим солнцем при температуре свыше 40-градусов жары.

А к концу съемки и вовсе случилось непредсказуемое: песчаные вихри, которые сопровождали весь производственный процесс, в миг превратились в настоящую бурю в пустыне. Всей группе во главе с режиссером Сергеем Ковалем пришлось спасать не только дорогостоящую технику, с помощью которой осуществлялась съемка, но и самих себя.

Dj NANA презентовала жаркий клип "Притяжение" пресс-служба

Dj NANA вспоминает:

Снимать на природе всегда тяжело, но, признаюсь, такую стихию мы пережили впервые. В какой-то момент, когда песок с огромной скоростью летел в глаза и не было видно человека бегущего совсем рядом, стало действительно страшно за всю команду. К счастью, обошлось, а главное - буря осталась за кадром. В клипе “Притяжение“ - только космическая женская энергия, которой я с радостью делюсь со всеми зрителями.

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Автором сингла стала Галина Моруз. “Притяжение“ - это уже третья авторская работа самой сексуальной диджей-девушки Украины – Dj NANA, и это всего за год существования сольного проекта.

Dj NANA презентовала жаркий клип "Притяжение" пресс-служба

Интересно, что теперь dj-cеты артистки, которые включают в себя синергию четырех составляющих: звук, движение, образ, аромат, дополнятся еще одним пятым элементом. Прямо сейчас Dj NANA работает над live-перфомансом, в рамках которого прямо во время игры dj-сетов будет исполнять свои песни. Новое амплуа девушка называет “vocal dj“ и планирует презентацию программы уже на начало 2019 года.

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