5 причин пойти на концерт "Gratitude-to-Giya-Kancheli"

2 ноября в Caribbean Club Concert Hall пройдет концерт "Gratitude to Giya Kancheli” от Анико Долидзе и ее биг-бенда.

2 ноября в Caribbean Club Concert Hall пройдет концерт “Gratitude to Giya Kancheli” от Анико Долидзе и ее биг-бенда.

Ivona собрала 5 причин, почему это событие нельзя пропустить.

Гия Канчели - живой классик и гениальный композитор. Канчели стал любимцем, другом и постоянным партнером таких звезд режиссуры кино и театра, как Роберт Стуруа и Георгий Данелия. Все их главные хиты были созданы в сотрудничестве с Канчели Анико Долидзе, сама имеющая грузинские корни, при личной встрече с Маэстро получила благословение на исполнение его произведений. Анико Долидзе - “золотой голос украинского джаза” и единственная в Украине девушка - лидер биг бенда. 2 ноября пройдет концерт “Gratitude to Giya Kancheli” от Анико Долидзе и ее биг-бенда в киевском Caribbean Club Concert Hall. Анико Долидзе пресс-служба Гия Канчели - виртуоз и мастер симфонических произведений. Именно поэтому его музыку лучше всего слушать в исполнении живого оркестра. Так появляется возможность услышать все аккорды, утонченные аранжировки и движения нескольких самостоятельных мелодий, образующих гармонию. Родион Иванов стал автором аранжировок. Игорь Закус играет на басу, Сергей Табунщик на ударных, а Сергей Сидоренко сразу на 7 инструментах - гитаре, трубе, флюгергорне, пианике, вибрафоне, сэмплере и озвучивает звуковые эффекты. Радость узнавания от мелодий, уже много раз услышанных в “Мимино”, “Кин-дза-дза”, “Не горюй!” и других любимых фильмах, уже давно ставших классикой. Анико Долидзе пресс-служба Возможность отдохнуть и расслабиться в уютном месте, услышать прекрасную музыку в исполнении суперпрофессиональных и талантливых, вдохновленных музыкантов, насладиться глубоким голосом Анико Долидзе, вспомнить старые любимые мелодии и узнать новые, которые вы еще не слышали, от живого классика, Гия Канчели.

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