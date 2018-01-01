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5 причин пойти на концерт "Gratitude to Giya Kancheli”

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2 ноября в Caribbean Club Concert Hall пройдет концерт "Gratitude to Giya Kancheli” от Анико Долидзе и ее биг-бенда.
5 причин пойти на концерт "Gratitude-to-Giya-Kancheli"
5 причин пойти на концерт "Gratitude-to-Giya-Kancheli"
пресс-служба

2 ноября в Caribbean Club Concert Hall пройдет концерт “Gratitude to Giya Kancheli”  от Анико Долидзе и ее биг-бенда. 

Ivona собрала 5 причин, почему это событие нельзя пропустить.

  1. Гия Канчели - живой классик и гениальный композитор. Канчели стал любимцем, другом и постоянным партнером таких звезд режиссуры кино и театра, как Роберт Стуруа и Георгий Данелия. Все их главные хиты были созданы в сотрудничестве с Канчели
  2. Анико Долидзе, сама имеющая грузинские корни, при личной встрече с Маэстро получила благословение на исполнение его произведений. Анико Долидзе - “золотой голос украинского джаза” и единственная в Украине девушка - лидер биг бенда. 2 ноября пройдет концерт “Gratitude to Giya Kancheli”  от Анико Долидзе и ее биг-бенда в киевском Caribbean Club Concert Hall. 
    Анико Долидзе
    Анико Долидзе
    пресс-служба
  3. Гия Канчели - виртуоз и мастер симфонических произведений. Именно поэтому его музыку лучше всего слушать в исполнении живого оркестра. Так появляется возможность услышать все аккорды, утонченные аранжировки и движения нескольких самостоятельных мелодий, образующих гармонию. Родион Иванов стал автором аранжировок. Игорь Закус играет на басу, Сергей Табунщик на ударных, а Сергей Сидоренко сразу на 7 инструментах - гитаре, трубе, флюгергорне, пианике, вибрафоне, сэмплере и озвучивает звуковые эффекты.
  4. Радость узнавания от мелодий, уже много раз услышанных в “Мимино”, “Кин-дза-дза”, “Не горюй!” и других любимых фильмах, уже давно ставших классикой.
    Анико Долидзе
    Анико Долидзе
    пресс-служба
  5. Возможность отдохнуть и расслабиться в уютном месте, услышать прекрасную музыку в исполнении суперпрофессиональных и талантливых, вдохновленных музыкантов, насладиться глубоким голосом Анико Долидзе, вспомнить старые любимые мелодии и узнать новые, которые вы еще не слышали, от живого классика, Гия Канчели.

Напомним, ранее мы показывали, кем украинские звезды нарядились на Хэллоуин-2018.

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Теги: Анико Долидзе, Гия Канчели, Caribbean Сlub, новости, фото, шоу-биз
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