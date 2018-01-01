Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн дал интервью российскому СМИ.

Тилль Линдеманн ответил на вопрос об отношениях с Лободой пресс-служба

Лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Москву после сообщения о госпитализации украинской певицы Светланы Лободы, с которой ему приписывают роман.

На днях стало известно, что музыкант забрал Светлану с больницы и вечер они провели вместе. В России Тилль дал также интервью местному СМИ, журналист которого задал вопрос об отношениях артиста с Лободой:

А о твоей подружке Лободе, тебя можно спросить?

На что Линдеманн ответил так:

Спросить можно, но я вряд ли отвечу (Тилль улыбается). Да и вообще, мне уже пора идти…

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода Super

Отметим, что слухи о романе Лободы и Линдеманна ходят еще с того момента, как артистка объявила о своей второй беременности. Именно Тиллю приписывают отцовство. Та и дочь Светлана назвала Тильдой. Совпадение?

Сама артистка не признается, кто является ее возлюбленным, хотя и публикует провокационные фотографии с неизвестным мужчиной.

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