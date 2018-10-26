Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Хэллоуин-2018: кем нарядились украинские звезды

Комментариев: 0
В среду, 31 октября, в мире отметили Хэллоуин: узнай, как его провели украинские звезды.
Хэллоуин-2018: кем нарядились украинские звезды
Хэллоуин-2018: кем нарядились украинские звезды
Depositphotos.com

31 октября во всем мире отметили Хэллоуин - праздник, в который принять надевать пугающие костюмы, посещать шумные вечеринки и пугать прохожих.

Для многих этот день - повод придумать оригинальный костюм и провести незабываемый вечер в компании друзей. Не являются исключением и украинские звезды. Ivona предлагает узнать, кем отечественные селебритис нарядились на Хэллоуин.

Читай также: Хэллоуин-2018: топ-10 лучших костюмов голливудских звезд

Украинская певица Тина Кароль стала Белой Королевой из “Алисы в стране чудес“. Она предстала в белом ажурном платье, с длинными белыми локонами, а образ дополнила насыщенной красной помадой.

Солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева примерила образ Клеопатры и посетила в нем Cosmopolitan Halloween Party.

Артист Макс Барских отметил Хэллоуин в Калифорнии на Maroon 5 Party. Туда он прибыл в образе вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Just Freddy #Halloween2018 #Maroon5Party

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legends #Halloween2018 #Maroon5Party

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) показал совместную фотографию с украинской секс-бомбой Дашей Астафьевой. Они позировали в костюмах монаха и монашки.

Певец Иван Дорн показал, как выглядит в образе вампира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@masterskayalab sucked a lot of new blood this year 🧛‍♂️😈 #sochniymem

Допис, поширений Ivan Dorn (@dorn_ivan)

Солистка группы “Алиби“ Анна Завальская примерила образ призрака Оперы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Призрак в Опере by @rukobratskaya_ilona_fotograf ... #halloweenmemories

Допис, поширений Anna Zavalskaya (@anna_zavalskaya)

Ведущая Катя Осадчая выбрала себе образ женщины-Овна и посетила вечеринку в ресторане “СЕЙФ“ Николая Тищенко.

Там же была замечена и ведущая Нового канала, участница шоу “Танці з зірками 2018“ Леся Никитюк в образе кровавой Мэрилин Монро.

Напомним, Тина Кароль стала музыкальным продюсером популярной премии. Подробности читай здесь.

Поделись:
Теги: Хэллоуин 2018, Тина Кароль, Макс Барских, Надя Дорофеева, Потап, Леся Никитюк, Иван Дорн, Анна Завальская, Катя Осадчая, новости, фото, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь