Хэллоуин-2018: кем нарядились украинские звезды

В среду, 31 октября, в мире отметили Хэллоуин: узнай, как его провели украинские звезды.

31 октября во всем мире отметили Хэллоуин - праздник, в который принять надевать пугающие костюмы, посещать шумные вечеринки и пугать прохожих.

Для многих этот день - повод придумать оригинальный костюм и провести незабываемый вечер в компании друзей. Не являются исключением и украинские звезды. Ivona предлагает узнать, кем отечественные селебритис нарядились на Хэллоуин.

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Украинская певица Тина Кароль стала Белой Королевой из “Алисы в стране чудес“. Она предстала в белом ажурном платье, с длинными белыми локонами, а образ дополнила насыщенной красной помадой.

Солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева примерила образ Клеопатры и посетила в нем Cosmopolitan Halloween Party.

Артист Макс Барских отметил Хэллоуин в Калифорнии на Maroon 5 Party. Туда он прибыл в образе вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри.

Продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) показал совместную фотографию с украинской секс-бомбой Дашей Астафьевой. Они позировали в костюмах монаха и монашки.

Певец Иван Дорн показал, как выглядит в образе вампира.

Солистка группы “Алиби“ Анна Завальская примерила образ призрака Оперы.

Ведущая Катя Осадчая выбрала себе образ женщины-Овна и посетила вечеринку в ресторане “СЕЙФ“ Николая Тищенко.

Там же была замечена и ведущая Нового канала, участница шоу “Танці з зірками 2018“ Леся Никитюк в образе кровавой Мэрилин Монро.

Напомним, Тина Кароль стала музыкальным продюсером популярной премии. Подробности читай здесь.