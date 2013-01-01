"Богиня шопинга" возвращается на телевидение

Узнай, когда состоится премьера нового сезона проекта "Богиня шопинга".

На телеканале ТЕТ ранее вышло 13 сезонов реалити-шоу “Богиня шопинга“ об искусстве совершать покупки. За это время фэшн гуру успел поэкспериментировать с заданиями и тематиками выпусков. Участницы одевались в секонд-хендах и лакшери магазинах, на обложку журнала и выбирали свадебные наряды.

В 2019 году в эфир выйдет новый сезон в обновленном формате.

В соревновании примут участие 4 девушки. После знакомства 2 модницы по очереди вступают в игру. В начале выпуска участницы покажут свой гардероб, а затем отправятся выполнять поставленное задание от украинской иконы стиля в пределах заданного бюджета.

Во второй день к заданию приступят оставшиеся участницы.

После четырех дефиле и острых подколок комментаторов девушки выберут “богиню” выпуска. История каждого соревнования продлится 2 дня.

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Почему шоу решили вернуть в эфир рассказала генеральный продюсер телеканала ТЕТ Виктория Шульженко:

Проект был в эфире с 2012 года и за это время успел полюбиться зрителю. Фэшн и шопинг тематика всегда в тренде, а закадровые комментарии делают реалити фановым. Да и подписчики нашего Instagram уже который месяц спрашивают о продолжении. Так почему нет? Если честно, я сама люблю “Богиню шопинга” и смотрела шоу в эфире.

С ведущим и бюджетом каждого шопинга телеканал держит интригу, но обещает совсем скоро сообщить имя модника, который будет раздавать задания. Также ТЕТ объявляет кастинг на участие в проекте “Богиня шопинга”.

Чтобы принять участие в шоу, перейди по ссылке и заполни короткую анкету.

Напомним, канал “1+1“ больше не будет показывать шоу “4 весілля“. Подробности читай здесь.