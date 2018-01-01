Forbes назвал самых высокооплачиваемых мертвых звезд

Издание Forbes составило рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать даже после смерти.

Король поп-музыки Майкл Джексон стал самым богатым артистом, чьи работы приносят доход даже после смерти.

Об этом свидетельствует рейтинг журнала Forbes, который традиционно был опубликован на сайте издания.

Годовой “доход“ Майкла Джексона составил 400 миллионов долларов.

Майкл Джексон GettyImages

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Второе место занял певец Элвис Пресли. Несмотря на популярность альбомов музыканта, наибольший доход после его смерти приносит поместье Грейсланд, ставшее туристическим местом. Так, за год Пресли “заработал“ 40 миллионов долларов.

Элвис Пресли GettyImages

Третья позиция принадлежит американскому гольфисту Арнольду Палмеру — ставшее брендом имя спортсмена ежегодно приносит по 35 миллионов долларов.

Пятерку списка замыкают художник-карикатурист Чарльз Шульц с “доходом“ в 34 миллиона долларов и Боб Марли, “собравший“ 23 миллиона долларов.

Также в десятку попали американский детский писатель Доктор Сьюз (Теодоор Зойс Гайзел), основатель журнала Playboy Хью Хефнер, актриса Мэрилин Монро, певцы Принс и Джон Ленон.

Хью Хефнер GettyImages

Напомним, ранее Forbes составил рейтинг лучших фильмов ужаса 2018 года.