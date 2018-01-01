"Зважені та щасливі": тренеры проекта станут ведущими популярного шоу

1 ноября в 20:00 на телеканале СТБ состоится десятый выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі".

На этой неделе участникам проекта “Зважені та щасливі“ предстоит пройти необычный конкурс, а тренерам шоу побывать в непривычном для себя амплуа.

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Проект “Зважені та щасливі“ на этой неделе придет в гости к проекту “Хто зверху?“. Только команды будут делиться не на мужчин и женщин, а на родителей и детей. Тренеры проекта Марина и Слава Узелковы станут ведущими и по совместительству, капитанами своих команд, а голосом сверху будет третий тренер проекта – Василий Вирастюк.

Участница желтой команды Людмила говорит:

Хотелось бы выиграть, потому что наши дети слишком самоуверенные. Хочется им доказать, что мы опытнее и умнее.

Во втором конкурсе участникам предстоит отвечать на вопросы ведущей друг о друге. Например, “Кого из родителей вы считаете самым безответственным, что привело к лишнему веса его ребенка?“. Дети будут отвечать на эти вопросы, стоя на 10-метровой высоте. Перед конкурсом все заполнили анкеты с вопросами об отношениях в парах и между семьями. Правильным ответом будет считаться ответ большинства. В этом конкурсе кто-то получит главный приз, а кто-то полетит вниз с огромной высоты.

Как будут справляться капитаны со своими участниками в проекте “Хто зверху?“ и кто наденет черные футболки на этой неделе, смотрите уже 1 ноября в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул шоу “МастерШеф-8“ в эфире от 31 октября.