Украинская певица Тина Кароль стала музыкальным продюсером премии М1 Music Awards.

За месяц до главного музыкального события года - церемонии награждения лучших из лучших по версии “М1 Music Awards“ - телеканал М1 и компания “Таврийские Игры“ приоткрывают некоторые подробности нынешнего мероприятия.

Уже известны имена 16 топовых артистов, чьи эксклюзивные концертные номера станут частью грандиозного шоу. И впервые в истории церемонии ее музыкальным продюсером стала известная певица, обладательница четырех наград “М1 Music Awards“ Тина Кароль. Свое назначение артистка комментирует так:

Я благодарна за доверие! Я действительно провожу много времени в создании крутых лайф-аранжировок для собственных концертов. И если это находит отклик, если мне предоставили такую ​​честь, для меня это лишь подчеркивает то, что мы на верном пути! Я охотно стану музыкальным

продюсером премии!

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Кроме самой Тины Кароль, в грандиозном гала-концерте, сопровождающим церемонию, примут участие “Время и Стекло“, MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, “Mozgi“, NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA и Александр Пономарев.

M1 Music Awards: афиша пресс-служба

Напомним, украинский певец MONATIK с раздетыми девушками украсил обложку мужского журнала.