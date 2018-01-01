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«Так как надо!»: НЕРВЫ презентовали первый сингл из нового альбома

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Сегодня состоялась премьера нового сингла группы НЕРВЫ под названием «Так как надо!».
НЕРВЫ презентовали первый сингл из нового альбома
НЕРВЫ презентовали первый сингл из нового альбома
пресс-служба

В декабре 2017 года НЕРВЫ презентовали вторую часть своего пятого лонгплея «Самый Дорогой». Сейчас группа находится в туре в его поддержку и работает над шестым студийным альбомом. Сингл «Так как надо!» – первый трек из новой пластинки. Эта лирическая, но жизнеутверждающая композиция рассказывает нам о том, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки. Чтобы ни происходило, помните: все «Так как надо!»

Эта песня была написана около семи лет назад. Но в тот момент она не нашла своего места в нашем материале и мы решили отложить ее в «долгий ящик». Сказать честно, я даже не понимаю, почему я ее тогда написал, ведь предпосылок к этому никаких не было. Как-то, сидя дома и не придумав, чем себя занять, я вспомнил об этой песне и решил записать видео в инстаграм, спел отрывок. В итоге она «зашла» нашим слушателям, они начали делать на нее каверы, просить ее записать. И мы с парнями приняли решение  это сделать. Тем более, что сейчас эта песня для меня куда более актуальна, чем тогда, семь лет назад, и оправдывает каждое свое слово. Именно сейчас я чувствую, что у меня и у группы все так как надо!» – рассказывает лидер группы НЕРВЫ Женя Мильковский.

НЕРВЫ презентовали первый сингл из нового альбома
НЕРВЫ презентовали первый сингл из нового альбома

Напомним, украинская певица Джамала презентовала новый клип The Great Pretender. Смотрите его здесь.

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Теги: Нервы, премьера, премьера песни, новости, новости шоу-биза, новости шоу-бизнеса
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