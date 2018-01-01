«Так как надо!»: НЕРВЫ презентовали первый сингл из нового альбома

В декабре 2017 года НЕРВЫ презентовали вторую часть своего пятого лонгплея «Самый Дорогой». Сейчас группа находится в туре в его поддержку и работает над шестым студийным альбомом. Сингл «Так как надо!» – первый трек из новой пластинки. Эта лирическая, но жизнеутверждающая композиция рассказывает нам о том, что никогда нельзя сдаваться и опускать руки. Чтобы ни происходило, помните: все «Так как надо!»

Эта песня была написана около семи лет назад. Но в тот момент она не нашла своего места в нашем материале и мы решили отложить ее в «долгий ящик». Сказать честно, я даже не понимаю, почему я ее тогда написал, ведь предпосылок к этому никаких не было. Как-то, сидя дома и не придумав, чем себя занять, я вспомнил об этой песне и решил записать видео в инстаграм, спел отрывок. В итоге она «зашла» нашим слушателям, они начали делать на нее каверы, просить ее записать. И мы с парнями приняли решение это сделать. Тем более, что сейчас эта песня для меня куда более актуальна, чем тогда, семь лет назад, и оправдывает каждое свое слово. Именно сейчас я чувствую, что у меня и у группы все так как надо!» – рассказывает лидер группы НЕРВЫ Женя Мильковский.