MONATIK презентовал клип на "Зашивает душу"

Украинский певец MONATIK презентовал клип на новый трек "Зашивает душу": смотри его здесь.

Исполнитель MONATIK выпустил клип на песню “Зашивает душу“.

Видеоработа была опубликована на официальном YouTube-канале исполнителя в четверг, 1 ноября.

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Клип был снят в Италии украинским режиссером Таню Муиньо, которая работала над остальными роликами артиста.

Песня “Зашивает душу“ войдет в третий альбом MONATIK, который будет презентован 1 июня 2019 года на НСК “Олимпийский“.

Напомним, ранее украинская группа “Антитіла“ презентовала клип LEGO с Владимиром Зеленским. Смотри его здесь.