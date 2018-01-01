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MONATIK презентовал клип на "Зашивает душу"

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Украинский певец MONATIK презентовал клип на новый трек "Зашивает душу": смотри его здесь.
MONATIK выпустил клип "Зашивает душу"
MONATIK выпустил клип "Зашивает душу"
пресс-служба

Исполнитель MONATIK выпустил клип на песню “Зашивает душу“.

Видеоработа была опубликована на официальном YouTube-канале исполнителя в четверг, 1 ноября.

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Клип был снят в Италии украинским режиссером Таню Муиньо, которая работала над остальными роликами артиста.

Песня “Зашивает душу“ войдет в третий альбом MONATIK, который будет презентован 1 июня 2019 года на НСК “Олимпийский“.

Напомним, ранее украинская группа “Антитіла“ презентовала клип LEGO с Владимиром Зеленским. Смотри его здесь.

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Теги: MONATIK, новости, видео, шоу-биз
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