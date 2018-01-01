Владимир Зеленский стал фронтменом группы "Антитіла" в клипе LEGO

Группа "Антитіла" показала эксклюзивные кадры комедии "Я, ты, он, она" в новом клипе LEGO.

Украинская группа “Антитіла“ продолжает радовать своих поклонников сюрпризами. Группа представила видеоработу на песню LEGO, которая стала главным саундтреком к новому фильму студии “Квартал 95“ “Я, ты, он, она“. Фильм выйдет в прокат накануне Нового года - 27 декабря.

После успешных короткометражных видеоработ TDME и “Лови момент“ с глубокими смыслами, группа “Антитіла“ подарила поклонникам динамическую и яркую работу LEGO. Творчество группы тесно связано с кинематографом. Большинство работ стало саундтреками к фильмам и сериалам. Новая песня LEGO - одна из таких. “Антитіла“ специально для фильма “Я, ты, он, она“ студии “Квартал 95“ написали композицию, которая стала главным саундтреком.

"Антитіла" презентовали новый клип LEGO пресс-служба

Видеоработа LEGO состоит из кадров, которые интригуют и передают настоящие эмоции музыкантов группы и актеров фильма. В съемках клипа принял участие Владимир Зеленский. Он мастерски вжился в роль солиста группы “Антитіла“. В работе LEGO использованы кадры романтической комедии “Я, ты, он, она“, где также снялись Надя Дорофеева, Евгений Кошевой, Настя Короткая и другие звезды украинского шоу-бизнеса, которая выйдет в прокат накануне Нового года. Также, впервые в клипе принял участие шестой участник группы “Антитіла“ – Максим Сиволап, соавтор композиций и друг группы.

Фронтмен группы Тарас Тополя говорит:

Можно много и в деталях рассказывать о том, как мы придумывали и строили декорацию для клипа, о том, как пробирались сквозь корабельные стапельные леса, чтобы вытянуть нашего друга гафера Ростислава из других съемок в середине ржавого судна, чтобы срочно обсудить схему расположения световых приборов на нашем съемочной площадке. Но все эти истории блекнут по сравнению с тем, как вдохновенно Владимир Зеленский крутил колесо прямо в кадре!

В тот момент я убедился, что песня ему действительно очень нравится. А еще хочу от себя добавить, что песня LEGO - не просто лишь саундтрек к комедийной драмы “Я, Ты, Он, Она“. Эта песня - о нашей с вами стране, переживающей драматический период своей истории. Закройте глаза и представьте, что люди востока и запада поют ее друг другу. И где-то внутри души, несмотря на все распри каждый хочет собрать этот наш общий поломанный конструктор так, чтобы наступил мир и покой.

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Это первое сотрудничество известной группы со студией “Квартал 95“, и очень символично, ведь “Я, ты, он, она“ является десятой полнометражной картиной известной студии, а группа “Антитіла“ в этом году отметили 10-летний юбилей.

"Антитіла" презентовали новый клип LEGO пресс-служба

Владимир Зеленский, один из продюсеров фильма, исполнитель главной роли и режиссер ленты также поделился впечатлениями от съемок клипа и сотрудничества с группой:

Песня LEGO от замечательной группы “Антитіла“ точно передала идею нашей новой романтической комедии - любые отношения между людьми складываются, как лего и нуждаются в энергии, внимания и взаимных усилий. Особенно, если речь идет о любви. Я желаю всем безумной любви и приглашаю на наш фильм, прокат которого стартует в канун Нового года, 27 декабря.

Песня LEGO войдет в шестой альбом группы “Антитіла“ HELLO, который будет представлен в феврале. А также песня прозвучит вживую во время стадионного тура по городам Украины в 2019 году. Уже известны города в которых состоятся концерты группы в большом туре HELLO: Львов, Харьков, Полтава, Одесса, Киев.

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