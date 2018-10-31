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MONATIK с раздетыми девушками украсил обложку мужского журнала

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Украинский певец MONATIK снялся в пикантной фотосессии для мужского журнала XXL.
MONATIK с раздетыми девушками украсил обложку мужского журнала
MONATIK с раздетыми девушками украсил обложку мужского журнала
пресс-служба

Исполнитель MONATIK с тремя раздетыми девушками украсил обложку мужского глянцевого журнала XXL.

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Кроме того, артист стал главным редактором ноябрьского издания. Об этом он рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram:

Когда мне перезвонили из редакции XXL с предложением стать главным редактором ноябрьского издания с мужским характером, я, признаться честно, был обескуражен. Это же какая ответственность! Да ещё и интервью взять разрешили у кого захочется. Согласился я, конечно, сразу. Потом уже начал думать: что да как.) И придумал.)

По словам певца, в номере, над созданием которого он работал, читателей ждут:

Необычные разговоры с необычными людьми, интереснейшие темы для нас мужчин: от хорошего виски до отличных автомобилей и, конечно, женская красота. В общем, для глаз радость, для мыслей - пища. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда мне перезвонили из редакции @xxl_ukraine с предложением стать главным редактором ноябрьского издания с мужским характером, я, признаться честно, был обескуражен. Это же какая ответственность! Да ещё и интервью взять разрешили у кого захочется. Согласился я, конечно, сразу. Потом уже начал думать: что да как.) И придумал.) Уже завтра на прилавках появится новый номер @xxl_ukraine , в котором мне дали возможность добавить что-то от себя и ещё шире открыть читателю личностей, с которыми имею честь создавать. Необычные разговоры с необычными людьми, интереснейшие темы для нас мужчин: от хорошего виски до отличных автомобилей и, конечно, женская красота. В общем, для глаз радость, для мыслей - пища. Искренне надеюсь, номер Вам понравится! #СмотриШире #XXL #MONATIKLoveItРитм

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Напомним, откровенный клип украинской певицы Анны Седоковой запретили на телевидении. 

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Теги: MONATIK, XXL, фото, новости, шоу-биз
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