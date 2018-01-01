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Пострадавшие в аварии актеры "Дизель шоу" вернулись к съемкам

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Узнай, как себя чувствуют актеры "Дизель студио" после фатальной аварии, в которой погибла Марина Поплавская.
Пострадавшие в аварии актеры "Дизель шоу" вернулись к съемкам
Пострадавшие в аварии актеры "Дизель шоу" вернулись к съемкам
Кадр из видео

Участники "Дизель студио" Александр Бережок и Евгений Гашенко вернулись к съемкам после фатальной аварии, в которой 20 октября погибла их коллега Марина Поплавская.

В пресс-службе юмористической студии сообщили о том, что актеры, получившие в аварии переломы ноги и пальцев, впервые приняли участие в съемке программы "Дизель УТРО" на канале ICTV. В сообщении говорится:

На костылях, в гипсе, с синяками и переломами, но они понимают, как важно их творчество простым зрителям. Наши актеры, Александр Бережок и Евгений Гашенко сегодня приняли участие в записи программы "Дизель УТРО".

Программа выйдет в эфир в пятницу, 2 ноября. 

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Фатальная авария случилась 20 октября около 7 часов утра в Киево-Святошинском районе на автодороге Киев – Чоп. Автобус Неоплан, в котором находились актеры “Дизель шоу“, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения погибла Марина Поплавская, еще четыре человека получили травмы. Пострадавшие находятся на домашнем лечении. Осенний тур "Дизель студио" перенесли на начало 2019 года.

 Из-за смерти Марины Поплавской из "Дизель студио" ушел Олег Иваница.

Напомним, беременная украинская ведущая Регина Тодоренко возвращается на сцену. Смотри клип артистки здесь.

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Теги: Дизель шоу, Дизель студио, Дизель утро, Александр Бережок, Евгений Гашенко, ДТП, новости, шоу-биз
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