Джастин Бибер кардинально сменил имидж
Популярный певец Джастин Бибер сменил прическу: как теперь выглядит артист.
Канадский исполнитель Джастин Бибер побрился почти налысо.
Об этом свидетельствует свежая фотография, опубликованная в Twitter-аккаунте артиста.
31 октября 2018 г.
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Ранее певец заявлял, что будет отращивать длинные волосы, однако новое решение поклонникам понравилось больше.
Они пришли в восторг от нового имиджа Бибера и уже засыпали его комплиментами.
Так Джастин Бибер выглядел раньше:
Напомним, голливудская актриса Сальма Хайек кардинально сменила имидж. Как сейчас выглядит артистка, смотри здесь.
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