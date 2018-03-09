Джастин Бибер кардинально сменил имидж

Популярный певец Джастин Бибер сменил прическу: как теперь выглядит артист.

Канадский исполнитель Джастин Бибер побрился почти налысо.

Об этом свидетельствует свежая фотография, опубликованная в Twitter-аккаунте артиста.

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Ранее певец заявлял, что будет отращивать длинные волосы, однако новое решение поклонникам понравилось больше.

Они пришли в восторг от нового имиджа Бибера и уже засыпали его комплиментами.

Так Джастин Бибер выглядел раньше:

Напомним, голливудская актриса Сальма Хайек кардинально сменила имидж. Как сейчас выглядит артистка, смотри здесь.