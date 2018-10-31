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Выпуск "Орла и Решки" о КНДР не покажут на ТВ

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Выпуск тревел-шоу "Орел и Решка" в Северной Корее сняли под угрозой депортации.
Выпуск "Орла и Решки" о КНДР не покажут на ТВ
Выпуск "Орла и Решки" о КНДР не покажут на ТВ
Орел и Решка

Выпуск “Орел и решка. Перезагрузка“ о Северной Корее не выйдет в эфир в это воскресенье, 4 ноября.

На прошлой неделе канал “Интер“ анонсировал, что 4 ноября в 11:00 выйдет выпуск тревел-шоу “Орел и решка. Перезагрузка 3“ о Корейской Народно-Демократической Республике (известной как Северная Корея).

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Однако вместо нее будет показан выпуск “Перезагрузки“ о Гуанчжоу. Официальное заявление продакшена Teen Spirit, который снимает тревел-шоу “Орел и решка“:

Приносим свои извинения, но выпуска о КНДР в ранее заявленные даты не будет. Вы увидите некоторые сюжеты в “Неизданном“ и, возможно, полный выпуск со временем тоже будет показан в эфире.

Напомним, украинская певица Анна Седокова выпустила клип “Шантарам“, который уже запретили на телевидении. Смотри его здесь.

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Теги: Орел и Решка, Интер, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  31.10.2018, 17:37
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гость
Че сцыконули какого то кндр?
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