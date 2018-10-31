Актер из "Квартала 95" объяснил, почему его сын учится в Москве
Украинский юморист, актер “Квартала 95“ Степан Казанин признался, что его сын учится в Москве.
Об этом он рассказал Кате Осадчей в передаче “Світське життя“.
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Оказалось, что 20-летний сын Степана учится в московском университете на математическом факультете. Казанин объяснил, почему так произошло:
Так случилось, что в Киеве сделали олимпиаду, и лучших пригласили к себе.
На вопрос, был ли он против такого решения сына, актер ответил так:
Как я могу мешать? Удачи!
Отметим, что и сам Степан Казанин родился в России - в городе Надым Тюменской области. Во время участия в киевской лиге КВН познакомился с командой “Квартал 95“ и остался в ней работать.
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