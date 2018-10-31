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Актер из "Квартала 95" объяснил, почему его сын учится в Москве

Комментариев: 2
Актер юмористической студии "Квартал 95" Степан Казанин сделал признание о сыне.
Актер из "Квартала 95" объяснил, почему его сын учится в Москве
Актер из "Квартала 95" объяснил, почему его сын учится в Москве
kvartal95.com

Украинский юморист, актер “Квартала 95“ Степан Казанин признался, что его сын учится в Москве.

Об этом он рассказал Кате Осадчей в передаче “Світське життя“.

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Оказалось, что 20-летний сын Степана учится в московском университете на математическом факультете. Казанин объяснил, почему так произошло:

Так случилось, что в Киеве сделали олимпиаду, и лучших пригласили к себе.

На вопрос, был ли он против такого решения сына, актер ответил так:

Как я могу мешать? Удачи!

Отметим, что и сам Степан Казанин родился в России - в городе Надым Тюменской области. Во время участия в киевской лиге КВН познакомился с командой “Квартал 95“ и остался в ней работать.

Напомним, украинская певица Анна Седокова презентовала откровенный клип на песню “Шантарам“, который уже запретили на телевидении. Смотри его здесь.

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Теги: Степан Казанин, Квартал 95, Світське життя, новости, шоу-биз, видео
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.10.2018, 17:38
Оценка:  0
гость
Пусть не появляется в Киеве суч.ара продажная
гость  (аноним)  31.10.2018, 16:13
Оценка:  +2
гость
А что ж Серёжа не признался, что он - ни бум-бум в украинском языке и его сын так же? А что извиняться? У Сумской дочь живёт и работает в Москве - и она не извиняется! А ЗА ЧТО,собственно говоря, извиняться? Что дети пристроились и им хорошо?
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