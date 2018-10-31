The Great Pretender: Джамала презентовала новый клип

Украинская певица Джамала презентовала клип на песню The Great Pretender: смотреть видео.

В среду, 31 октября, состоялась премьера нового видеоклипа Джамалы на композицию The Great Pretender.

Режиссером выступила Анна Бурячкова, известная по своим работам для таких популярных групп, как “Океан Ельзи”, Pianoбой, “Друга ріка”, BRUTTO и др.

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Съемки проходили киевском ДК им. Королева и в нескольких культовых местах Берлина, среди которых знаменитая полуразрушенная церковь кайзера Вильгельма, берлинский Аквариум, Колонна Победы Siegessaule, мост Обербаумбрюкке и другие.

Смотреть клип The Great Pretender Джамалы:

Сама артистка говорит о видеоработе так:

Чем больше я наблюдаю за людьми, тем больше понимаю, что каждый из нас - это комок противоречий. Мы все стремимся к чему-то подлинному, настоящему, но в то же время общество, среда, государство, да и вся современная цивилизация навязывают нам правила игры. Самые сильные идут напролом, часто сгорая раньше времени. Но большинство людей приспосабливаются, надевают маски, притворяются теми, кем они не являются на самом деле, для того, чтобы преуспеть в жизни или добиться какой-то цели. Все они великие притворщики!

Режиссер клипа Анна Бурячкова призналась:

На данный момент, это, пожалуй, моя самая любимая песня Джамалы - мне нравится все - текст, идея, звучание каждого музыкального инструмента. Мне нравится необычная Джамала, которая проявляется в каждой ноте этого трека.

Идея клипа перекликается с содержанием песни - ведь что может быть интереснее, чем исследовать противоречивую человеческую натуру?

Для съемок мы искали город, в котором наш главный герой смотрелся бы органично, с которым можно было бы взаимодействовать, и который был бы одновременно аскетичным, фактурным и насыщенным. Это, безусловно, Берлин.

Отметим, что The Great Pretender вошла в пятый студийный альбом Джамалы “Крила”, релиз которого состоялся 12 октября. Всего на пластинке десять композиций: семь на украинском языке и три на английском. Среди музыкантов, которые приняли участие в работе над релизом, живущий в Нью-Йорке украинский джазовый пианист Ефим Чупахин и гитарист группы “Океан Ельзи” Владимир Опсеница. Альбом был записан на 211 Recording Studio и Istok Studio.

Через две недели Джамала отправится в турне в поддержку нового альбома. Тур стартует 14 ноября и охватит восемь городов: Киев, Одессу, Харьков, Днепр, Львов, Ивано-Франковск, Луцк и Ровно. Столичной публике новая программа будет представлена 23 ноября в клубе Bel Etage.

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