"Эксы": что известно о новом украинском реалити

В среду, 31 октября, на Новом канале состоится премьера реалити о бывших влюбленных "Эксы".

Они видятся, общаются и занимаются сексом, хотя официальный статус их отношений – бывшие. У каждого из участников реалити “Эксы“ были свои причины для расставания. Кто-то раздражался, что они до сих пор не женаты. Кто-то страдал от постоянных конфликтов или вспыльчивого характера своей половинки. А кто-то сердился из-за сравнения с потенциальной свекровью. Все это и сегодня мешает “эксам“ снова стать парами.

О парах, которые участвуют в реалити, ведущий Александр Педан говорит так:

Самая распространенная ошибка в отношениях наших участников, когда кто-то – лидер, а кто-то – бедная овечка. Кто-то тянет одеяло на себя, а кто-то постоянно уступает. Такие пары, конечно, могут продержаться год-два-пять, но принесут ли в таком случае эти отношения удовольствие обоим? Надо научиться двигаться друг к другу, а не каждый в своем направлении.

Ведущий реалити "Эксы" Александр Педан пресс-служба Нового канала

Ведущий Нового канала признается, что узнает в участниках себя. Подобные ошибки и он допускал в начале их с женой отношений:

Какой-то период я был звездным эгоистом. Навязывал всем свою точку зрения. А потом не понимал, почему мы ссоримся даже в отпуске. Мы же на Бали, здесь так классно, я занимаюсь серфингом. Только потом осознал, что моя жена боится океана. С тех пор всегда делаю так, чтобы интересно и весело было, прежде всего, не мне, а моей семье.

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Этой мудростью Александр Педан будет делиться с участниками проекта вместе с соведущей – экспертом в отношениях Романовой Верой. Они научат "эксов", как правильно решать подобные проблемы:

Люди не умеют разговаривать. Нужно озвучивать то, что у тебя болит. И делать это должны не только девушки. Говорить вслух нужно обоим. Ведь общение – основа отношений.

Реалити "Эксы" пресс-служба Нового канала

Не пропустите премьеру реалити “Эксы“ уже 31 октября в 19:00 на Новом канале!

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